Sağlık Bakanlığından bıçaklı saldırı açıklaması

Aydın Efeler İlçe Sağlık Müdürlüğünde görevli Dr. Yunus Emre Baba'nın, Aydın E Tipi Cezaevinde sevk isteyen ve muayeneyi kabul etmeyen bir mahkum tarafından bıçaklı saldırıya uğradığı, olayla ilgili adli ve idari soruşturma açıldığı belirtildi.
Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, İlçe Sağlık Müdürlüğünde görevli Dr. Yunus Emre Baba'nın, Aydın E Tipi Cezaevinde sevk isteyen ve muayeneyi kabul etmeyen bir mahkum tarafından bıçaklı saldırıya uğradığı hatırlatıldı.
Saldırının ardından ameliyata alınan Baba'nın takip ve tedavisinin devam ettiği aktarılan açıklamada, olayla ilgili adli ve idari soruşturmanın da başlatıldığı bildirildi.
Saldırganın en ağır şekilde cezalandırılması için hukuki sürecin yakından takip edildiği kaydedilen açıklamada, "Sağlık Bakanlığı olarak hangi gerekçe ile olursa olsun çalışanlarımıza yönelik şiddetin her türünü kınıyoruz. İnsan sağlığı için kutsal bir görev ifa eden sağlık çalışanlarımıza şiddet asla kabul edilemez. Saldırıya uğrayan doktorumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, acil şifalar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.
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