Sağlık Bakanlığı'ndan HIV'li kadının doğumuna girilmemesine ilişkin açıklama

Son Güncelleme 11 saat önce GÜNCEL HABERLERİ | 02.01.2018 16:55 |11 saat önce

Sağlık Bakanlığı tarafından Diyarbakır'da HIV taşıyan kadının ameliyatına girilmemesine yönelik yapılan açıklamada, "Tedaviden kaçınmak veya hasta seçmek hekimlik etiğiyle bağdaşmıyor" denildi

Diyarbakır'da HIV taşıyan kadının ameliyatına girilmemesine ilişkin Sağlık Bakanlığı'ndan "Sağlık meslekleri kurulumuz gerekli adımları atacaktır. Tedaviden kaçınmak veya hasta seçmek hekimlik etiğiyle bağdaşmıyor" açıklaması yapıldı. Sağlık Bakanlığı, HIV taşıyan kadının ameliyatına girilmemesine ilişkin, Sağlık Meslekleri Kurulu'nun görev, sorumluluk ve yetkileri çerçevesinde gerekli adımları atacağını açıkladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, medyada, "HIV'li olduğu için ameliyat edilmedi" başlığıyla yer alan haberleri Bakanlığın yakından takip ettiği vurgulanarak, "Bakanlığımız söz konusu iddialarla ilgili olarak Sağlık Meslekleri Kurulu'muzun görev, sorumluluk ve yetkileri çerçevesinde gerekli adımları atacaktır. Ancak Kurulumuzun çalışma usulleri gereği öncelikle ilgili üniversite tarafından gerekli inceleme ve soruşturmalar yapılarak sonucun, Sağlık Meslekleri Kurulumuza intikal ettirilmesi gerekmektedir. Sağlık Meslekleri Kurulumuz, bu safhaların tamamlanmasının ardından gerekli çalışmaları yapacaktır.

Sağlık Bakanlığı olarak, tedaviden imtina etmek veya hasta seçmek gibi hekim meslek etiğiyle bağdaşmayan davranışları tasvip etmiyor; bu ve benzer davranışların tespiti halinde gerekli yaptırımların uygulanacağının kamuoyunca bilinmesini istiyoruz" denildi. NE OLMUŞTU? Diyarbakır’da 6 yıldır takipli olan HIV virüslü kadın, geçen hafta doğum sancıları artınca yakınları tarafından bir hastaneye götürüldü. Hastane tarafından Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Doğum Kliniği’ne sevk edilen kadın, önce kliniğe kabul edilmek istenmedi. Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Talip Gül’ün de öğretim üyesi olduğu kliniğin HIV’li hastayı kabul etmek istememesi üzerine hastane başhekimliği devreye girerek, hastanın yatışını yaptı. Klinikte yatan HIV’li kadın, doğum sancılarının iyice artması üzerine sezaryenle doğum için ameliyathaneye alındı. ERKEK DOKTORLAR GİRMEDİ, KADIN DOKTOR VE ASİSTAN GİRDİ Kadının ameliyatı için Yrd. Doç. Dr. F.M.F.’ye haber verildi; ancak doktor, iddiaya göre ameliyata girmek istemedi. Bu sırada F.M.F. gibi diğer erkek doktor ve asistanlar da HIV’li kadının ameliyatına girmek istemeyince, kadın olan Doç. Dr. E.A. ve yine 2 aylık kadın asistan D.D., ameliyata girdi. Ameliyathanede HIV’li kadına operasyon için hazırlıklar yapılırken, HIV gibi antiviral hastalıkların bulaşmasını engelleyen bariyerli eldivenin olmadığı ortaya çıktı. Bariyerli eldiven için hastane yönetimine haber verilirken, hastane yönetimi de eldiven temin etmek için harekete geçti.

DEPOCU EVDEN GETİRİLDİ, BARİYERLİ ELDİVEN ALINDI Dicle Üniversitesi Hastanesi yönetimince,ameliyatın başlamasına 10 dakika kala Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi’nden bariyerli eldiven istendi. Hastanede olmadığı belirtilen depo görevlisi, evinden getirilerek, tanesi 150 TL olan bariyerli eldiven alındı. Bariyerli eldivenin ameliyathaneye teslim edilmesiyle HIV’li kadının ameliyatı başlamış oldu. HIV’li kadının kliniğe yatırılmasına ve operasyonuna karşı direnç gösterip, ameliyata girmeyen erkek doktorlar yerine bu görevi üstlenen 2 aylık asistan D.D.’nin parmağına opersyon sırasında kazayla iğne battı. HIV virüsü kapma ihtimali üzerine gözetime alınan D.D.’ye ilaç tedavisi uygulandı. 3 ay önce evlenen D.D.’ye, ilaç tedavisini evde sürdürmesi için izin verildi. 'ELDİVEN BARİYERLİ DEĞİL' İDDİASI Dicle Üniversitesi’nin ameliyathanesinde olmadığı ortaya çıkan ve Kadın Doğum Hastanesi’nin deposundan alınan eldivenin bariyerli olmadığı için D.D.’nin eline iğne battığı ileri sürüldü. Olayın ardından Kadın Doğum Kliniği’nde görevli asistanlar, işe gelmemek için rapor alırken, hastane yönetimi de bariyerli eldivenlerinin bulunmadığını doğruladı.