Sağlık Bakanlığı, 2015-2018 yılları arasında piyasaya kan şekeri ölçüm cihazı arz eden 57 firmanın denetime tabi tutulduğunu, denetimler sonucunda söz konusu firmalara ait kan şekeri ölçüm cihazlarından 15'inin güvensiz olduğunun tespit edildiği bildirildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, bazı basın yayın organlarında "SGK'nin geri ödeme listesinde bulunan kan şekeri ölçüm cihazlarının güvensiz olduğu"na yönelik haberlerin yer aldığı hatırlatıldı.

Türkiye'de üretilen ya da ithal edilen tüm tıbbi cihazların Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunun gerçekleştirdiği analizlerle, denetimlerle titiz bir şekilde takip edildiğinin belirtildiği açıklamada, "2015-2018 yılları arasında 'piyasa gözetimi ve denetimi' faaliyetlerimiz çerçevesinde piyasaya kan şekeri ölçüm cihazı arz eden toplamda 57 firma denetime tabi tutulmuştur. Denetimler sonucunda söz konusu firmalara ait kan şekeri ölçüm cihazlarından 15'inin güvensiz olduğu tespit edilmiş, firmalara yönelik işlemler ivedilikle gerçekleştirilmiştir." bilgisi paylaşıldı.