Sağlık Bakanlığından Kırşehir’e tam donanımlı ambulans

Sağlık Bakanlığı tarafından Kırşehir’e gönderilen tam donanımlı ambulans, 2 Nolu Acil Sağlık İstasyonunda kullanılmak üzere teslim alındı.
Sağlık İl Müdürü Suat Türkoğlu, 112 acil yarım hizmetinin doğru, hızlı ve nitelikli yapıldığını söyledi.
Türkoğlu açıklamasında, "Allah kaza bela vermeden ambulanslarımızın hayırlı hizmetlerde kullanılmasını temenni ediyorum. Amacımız acil sağlık hizmeti bekleyen vatandaşlarımıza daha hızlı, doğru ve nitelikli acil sağlık hizmeti vermektir.
Sağlık teşkilatımızın göz bebeği olan 112 acil yardım istasyonlarımıza çalışmalarında başarılar diliyor, Ambülansın Kırşehir’e kazandırılmasını sağlayan Kırşehir Milletvekilleri Mikail Arslan ve Salih Çetinkaya’ya teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.
112 Acil Sağlık Hizmetleri 28 Ambülans, 2 Adet Arazi Tipi (Paletli) Ambülans, 1 Adet Yoğun Bakım (Obez) Ambülansı, 1 Adet çoklu (4 Sedyeli) Ambülans olmak üzere Kırşehir’de toplamda 32 Ambülans ile hizmet veriyor.
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