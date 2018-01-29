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Sağlık Bakanlığından TTB'ye dava

GÜNCEL HABERLERİ | 29.01.2018 18:39 | Son Güncelleme 21 dakika önce

- Sağlık Bakanlığı tarafından, "amaçları dışında faaliyet gösterdiği" gerekçesiyle TTB Merkez Konseyinin görevine son verilmesi istemiyle dava açıldı

Sağlık Bakanlığınca, "amaçları dışında faaliyet gösterdiği" gerekçesiyle Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyiningörevine son verilmesi istemiyle dava açıldı.

AA muhabirinin edindiği bilgiye, Türk Silahlı Kuvvetlerince yürütülen Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin yaptığı açıklamalar nedeniyle 11 üyenin yer aldığı TTB Merkezi Konseyinin görevlerine son verilmesi amacıyla Ankara Asliye Hukuk Mahkemesine başvuruldu.

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan'ın talimatı üzerine Bakanlıkça verilen dava dilekçesinde, "Türkiye'nin varlığını tehdit eden bölücü terör örgütüne karşı yürütülen mücadeleyi zaafa uğratacak, devleti ve milleti uluslararası kamuoyunda suçlu gösterecek şekilde açıklama yapan ve amaçları dışında faaliyet gösteren TTB Merkez Konseyinin, 6023 sayılı Türk Tabipleri Birliği Kanunun EK 2'nci maddesi uyarınca görevlerine son verilmesi" talebinde bulunuldu.

TTB'nin, PKK'nın karakol basarak asker şehit etmesine, canlı bomba katliamlarına ses çıkarmadığının öne sürüldüğü dilekçede, "TTB yöneticilerinin, ülkenin beka sorunu olarak görülen bir meseledeki, esasen barış hareketi niteliğindeki bir operasyonu halk sağlığı sorunu olarak görmesi ve bunun durdurulmasını istemesini vatanseverlik yönünden mahkemelerin takdirlerine bırakıyoruz." ifadesine yer verildi.

- Soruşturma başlatıldı

Öte yandan, Zeytin Dalı Harekatı ile ilgili açıklamaları nedeniyle TTB Merkez Konseyi üyeleri hakkında İçişleri Bakanlığının suç duyurusu üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca da soruşturma başlatıldı.

Soruşturma, "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama", "Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni, devletin kurum ve organlarını aşağılama" ve "terör örgütü faaliyetlerini meşru gösterme" suçlarından yürütülecek.

(AA)

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