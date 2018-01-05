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Sağlık Bakanlığından "virüs alarmı" açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ | 05.01.2018 15:27 | Son Güncelleme 9 dakika önce

- Sağlık Bakanlığı: - "Bu yıl mevsimsel grip vakaları, geçmiş yıllar ile kıyaslandığında daha düşük düzeyde seyretmektedir. Beklenmedik bir salgın veya bazı illerimizde olağan dışı bir artış gözlemlenmemektedir"

Sağlık Bakanlığından "Bu yıl mevsimsel grip vakaları, geçmiş yıllar ile kıyaslandığında daha düşük düzeyde seyretmektedir. Beklenmedik bir salgın veya bazı illerimizde olağan dışı bir artış gözlemlenmemektedir." değerlendirmesi yapıldı.

Bakanlıktan, medyada "virüs alarmı" başlığıyla yer alan habere ilişkin yapılan açıklamada, gribin seyrinin her yıl olduğu gibi bu yıl da Bakanlıkça yakından takip edildiği, tüm yıl boyunca hangi grip virüslerinin etkili olduğunun belirlendiği vurgulandı.

Türkiye'nin de içinde bulunduğu kuzey yarım kürede gribin her yıl sonbahar aylarında başlayıp ilkbahar aylarında azalarak devam ettiği işaret edilerek "Bu yıl mevsimsel grip vakaları, geçmiş yıllar ile kıyaslandığında daha düşük düzeyde seyretmektedir. Beklenmedik bir salgın veya bazı illerimizde olağan dışı bir artış gözlemlenmemektedir." açıklaması yapıldı.

Hastalıktan korunmak için kişisel hijyen kurallarına dikkat edilmesi, ellerin temiz tutulması, hasta kişilerle temastan kaçınılması, kalabalık ve kapalı ortamlarda uzun süre kalınmaması gerektiği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Hasta kişilerin, kalabalık ortamlarda bulunmamaları ve evde istirahat etmeleri, hem hastalığın iyileşmesini hızlandırmak hem de hastalığın bulaşmasının önüne geçmek için önemlidir. Bu nedenle grip olan kişilerin istirahat etmesi gerekmektedir. Hekim önerisi olmadıkça gelişigüzel ilaç kullanılmamalıdır."

(AA)

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