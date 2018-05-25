Sağlık Bakanlığından yönetmelik değişikliği

Toplum Sağlığı Merkezleri, nüfusu 30 binin üzerinde olan ilçelerde, İlçe Sağlık Müdürlükleri bünyesinde hizmet verecek. Görev tanımları kapsamında bütün iş ve işlemler İlçe Sağlık Müdürlüğü bünyesinde yapılmaya devam edecek.

Sağlık Bakanlığınca hazırlanan Toplum Sağlığı Merkezi ve Bağlı Birimler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yönetmelik değişikliğine göre, 81 ildeki 972 Toplum Sağlığı Merkezi yerine 51 ildeki 15-30 bin nüfuslu bölgelerde 202, 15 binin altında nüfusa sahip olan yerlerde ise 293 Toplum Sağlığı Merkezi olmak üzere toplam 546 Toplum Sağlığı Merkezi hizmet verecek.

30 binin üstü nüfusa sahip olan 426 ilçede ise aynı hizmetler İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından yürütülecek.

Toplum Sağlığı Merkezinin kurulmadığı ilçelerde yönetmelik ile öngörülen hizmetler İlçe Sağlık Müdürlüğü, İlçe Sağlık Müdürlüğünün de kurulmadığı yerlerde ise İlçe Devlet Hastaneleri tarafından sağlanacak.

Yeni yönetmeliğe göre ayrıca, Hemoglobinopati Tanı Merkezi, Deri ve Zührevi Hastalıklar, Sıtma ile Mücadele birimlerinin verdiği hizmetler de Sağlıklı Hayat Merkezlerinin bünyesinde sürdürülecek.

Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması biriminin adı Çocuk Ergen ve Kadın Üreme Sağlığı şeklinde değişti.

Verem Savaş Dispanserlerinden alınan sağlık hizmetleri, Sağlıklı Hayat Merkezlerinin bünyesindeki Enfeksiyon Hastalıkları Kontrol Hizmetleri tarafından verilecek.

