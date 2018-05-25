HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Sağlık Bakanlığından yönetmelik değişikliği

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.05.2018 17:01 | Son Güncelleme

Toplum Sağlığı Merkezleri, nüfusu 30 binin üzerinde olan ilçelerde İlçe Sağlık Müdürlükleri bünyesinde hizmet verecek

Toplum Sağlığı Merkezleri, nüfusu 30 binin üzerinde olan ilçelerde, İlçe Sağlık Müdürlükleri bünyesinde hizmet verecek. Görev tanımları kapsamında bütün iş ve işlemler İlçe Sağlık Müdürlüğü bünyesinde yapılmaya devam edecek.

Sağlık Bakanlığınca hazırlanan Toplum Sağlığı Merkezi ve Bağlı Birimler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yönetmelik değişikliğine göre, 81 ildeki 972 Toplum Sağlığı Merkezi yerine 51 ildeki 15-30 bin nüfuslu bölgelerde 202, 15 binin altında nüfusa sahip olan yerlerde ise 293 Toplum Sağlığı Merkezi olmak üzere toplam 546 Toplum Sağlığı Merkezi hizmet verecek.

30 binin üstü nüfusa sahip olan 426 ilçede ise aynı hizmetler İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından yürütülecek.

Toplum Sağlığı Merkezinin kurulmadığı ilçelerde yönetmelik ile öngörülen hizmetler İlçe Sağlık Müdürlüğü, İlçe Sağlık Müdürlüğünün de kurulmadığı yerlerde ise İlçe Devlet Hastaneleri tarafından sağlanacak.

Yeni yönetmeliğe göre ayrıca, Hemoglobinopati Tanı Merkezi, Deri ve Zührevi Hastalıklar, Sıtma ile Mücadele birimlerinin verdiği hizmetler de Sağlıklı Hayat Merkezlerinin bünyesinde sürdürülecek.

Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması biriminin adı Çocuk Ergen ve Kadın Üreme Sağlığı şeklinde değişti.

Verem Savaş Dispanserlerinden alınan sağlık hizmetleri, Sağlıklı Hayat Merkezlerinin bünyesindeki Enfeksiyon Hastalıkları Kontrol Hizmetleri tarafından verilecek.

PARTNERAşkları ilk günkü gibi! Maldivler'de 21. yıl nikahıAşkları ilk günkü gibi! Maldivler'de 21. yıl nikahı
Ayağı banka sıkışan Elif’i itfaiye kurtardıAyağı banka sıkışan Elif’i itfaiye kurtardı
Ardahan'da şiddetli yağmur ve dolu taşkınlara neden olduArdahan'da şiddetli yağmur ve dolu taşkınlara neden oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Toplum Sağlığı Hizmetleri Yönetmelik Değişikiği

En Çok Okunan Haberler

YSK'dan Saadet Partisi ve HDP'ye uyarı! Düzelmezse seçime giremeyebilirler

YSK'dan Saadet Partisi ve HDP'ye uyarı! Düzelmezse seçime giremeyebilirler

24 Haziran seçim sonuçları için son anket! Partilerin ve Cumhurbaşkanı adaylarının oy oranları açıklandı

24 Haziran seçim sonuçları için son anket! Partilerin ve Cumhurbaşkanı adaylarının oy oranları açıklandı

Çorum'da mezarlıkta görülen gizemli kız yakalandı!

Çorum'da mezarlıkta görülen gizemli kız yakalandı!

Kemal Kılıçdaroğlu Halk Tv ile ilişkileri donduruyor

Kemal Kılıçdaroğlu Halk Tv ile ilişkileri donduruyor

Dikkat! 15 gün içinde içinde bildirilmezse 250 bin TL cezası var

Dikkat! 15 gün içinde içinde bildirilmezse 250 bin TL cezası var

Bayram tatili 9 gün olacak mı? Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş'tan açıklama

Bayram tatili 9 gün olacak mı? Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş'tan açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Süper Loto sonuçları 24 Mayıs: 2. devir ile ikramiye miktarı büyüdü!

Süper Loto sonuçları 24 Mayıs: 2. devir ile ikramiye miktarı büyüdü!

Batman'da ofis basma skandalında yeni gelişme! Tehdit edilen kız o anları anlattı!

Batman'da ofis basma skandalında yeni gelişme! Tehdit edilen kız o anları anlattı!

Mehmet Şimşek'ten 'fakir aile' sözüne 7 yıl sonra açıklama geldi

Mehmet Şimşek'ten 'fakir aile' sözüne 7 yıl sonra açıklama geldi

ABD Başkanı Donald Trump'tan şaşırtan Kuzey Kore açıklaması! 24 saat geçmeden çark etti!

ABD Başkanı Donald Trump'tan şaşırtan Kuzey Kore açıklaması! 24 saat geçmeden çark etti!

Ahmet Maranki Akit TV'deki sözleri nedeniyle savcılık tarafından ifadeye çağırıldı

Ahmet Maranki Akit TV'deki sözleri nedeniyle savcılık tarafından ifadeye çağırıldı

Polis Akademisine 25 bin 500 polis alınacak

Polis Akademisine 25 bin 500 polis alınacak

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.