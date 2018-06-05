Sağlık Bilimleri Üniversitesi Geleneksel İftar Programı

Erdöl, burada yaptığı konuşmada, üniversitenin kuruluşuna ilişkin bilgi vererek, "Teknoloji transfer ofisimizi kurduk. Sağlık temalı ilk teknoparkı kurduk. Kurucu şirketi bugünlerde oluşturuyoruz. Artık burada yükte hafif, pahada ağır şeyleri üretmemiz lazım. Burada mutlaka teknik üniversitelerin desteğine ihtiyacımız var." diye konuştu.

İSTANBUL (AA) - Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl, Balkanlar'da, Afrika'da çok büyük eğitim açlığı bulunan sağlık profesyoneline ihtiyacı olan ülkelerin imdadına yetişmek durumunda olduklarını belirterek, "Bunu hep birlikte yapacağız." dedi.

Dünyada örneği olmayan bir üniversite hacmine ulaştıklarını dile getiren Erdöl, şunları kaydetti:

"Balkan ülkelerinde olsun, Afrika'da olsun çok büyük eğitim açlığı bulunan sağlık profesyoneline ihtiyacı olan ülkelerin imdadına yetişmek durumundayız. Bunu hep birlikte yapacağız. Biz bunu geniş bir halka olarak yapabilirsek yapacağız. Bu ülke politikası. Bizden insanlar yardım bekliyor. Kudüs'ten eğitim yardımı bekleyenler var, onlara el uzatmaya çalışıyoruz. Hızla büyüyen büyük bir aileyiz. Burada sorumluluklarımız var. Fedakarlık yapan arkadaşlarımız var. Hepsinden Allah razı olsun. Biz kendilerine milletimiz adına müteşekkiriz."

- "Üniversite dünyadaki ezilmiş toplumların üniversitesi olacaktır"

İl Sağlık Müdürü Memişoğlu da farklı bir üniversite olduğunu belirttiği Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ufkuyla uluslararası bir yapıya kavuştuğunu ifade ederek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Dünyanın ilk defa bu şekilde oluşturulmuş bir üniversitesinden bahsediyoruz. Bu üniversite yurt dışında da fakülte açabilecek, mağdur toplumları eğitip onların kendi kendine balık avlamasını sağlayabilecek ufka sahip bir üniversite. Daha işin çok başındayız, bence çok yolu var. Hep beraber bu yolları alacağız. Biz bakanlık üniversitesi olarak hep görüyoruz ama sağlık, eğitim ve üretim anlamında esasında bu ülkenin değil, dünyadaki ezilmiş toplumların üniversitesi olacaktır."