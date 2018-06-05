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Sağlık Bilimleri Üniversitesi Geleneksel İftar Programı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.06.2018 22:58 | Son Güncelleme

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl: - "Balkan ülkelerinde olsun, Afrika'da olsun çok büyük eğitim açlığı bulunan sağlık profesyoneline ihtiyacı olan ülkelerin imdadına yetişmek durumundayız. Bunu hep birlikte yapacağız"

İSTANBUL (AA) - Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl, Balkanlar'da, Afrika'da çok büyük eğitim açlığı bulunan sağlık profesyoneline ihtiyacı olan ülkelerin imdadına yetişmek durumunda olduklarını belirterek, "Bunu hep birlikte yapacağız." dedi.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Geleneksel İftar Programı, Rektör Prof. Dr. Cevdet Erdöl'ün ev sahipliğinde, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Florya Sosyal Tesisleri'nde gerçekleştirildi.

Programa, Türk Kızılayı Genel Başkanı Kerem Kınık, İl Sağlık Müdürü Kemal Memişoğlu, Üsküdar Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek, Kadıköy Kaymakamı Mustafa Özarslan, Yeni Yüzyıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yaşar Hacısalihoğlu, Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bahri Şahin ile hastane başhekimleri ve akademisyenler katıldı.

Erdöl, burada yaptığı konuşmada, üniversitenin kuruluşuna ilişkin bilgi vererek, "Teknoloji transfer ofisimizi kurduk. Sağlık temalı ilk teknoparkı kurduk. Kurucu şirketi bugünlerde oluşturuyoruz. Artık burada yükte hafif, pahada ağır şeyleri üretmemiz lazım. Burada mutlaka teknik üniversitelerin desteğine ihtiyacımız var." diye konuştu.

Dünyada örneği olmayan bir üniversite hacmine ulaştıklarını dile getiren Erdöl, şunları kaydetti:

"Balkan ülkelerinde olsun, Afrika'da olsun çok büyük eğitim açlığı bulunan sağlık profesyoneline ihtiyacı olan ülkelerin imdadına yetişmek durumundayız. Bunu hep birlikte yapacağız. Biz bunu geniş bir halka olarak yapabilirsek yapacağız. Bu ülke politikası. Bizden insanlar yardım bekliyor. Kudüs'ten eğitim yardımı bekleyenler var, onlara el uzatmaya çalışıyoruz. Hızla büyüyen büyük bir aileyiz. Burada sorumluluklarımız var. Fedakarlık yapan arkadaşlarımız var. Hepsinden Allah razı olsun. Biz kendilerine milletimiz adına müteşekkiriz."

- "Üniversite dünyadaki ezilmiş toplumların üniversitesi olacaktır"

İl Sağlık Müdürü Memişoğlu da farklı bir üniversite olduğunu belirttiği Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ufkuyla uluslararası bir yapıya kavuştuğunu ifade ederek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Dünyanın ilk defa bu şekilde oluşturulmuş bir üniversitesinden bahsediyoruz. Bu üniversite yurt dışında da fakülte açabilecek, mağdur toplumları eğitip onların kendi kendine balık avlamasını sağlayabilecek ufka sahip bir üniversite. Daha işin çok başındayız, bence çok yolu var. Hep beraber bu yolları alacağız. Biz bakanlık üniversitesi olarak hep görüyoruz ama sağlık, eğitim ve üretim anlamında esasında bu ülkenin değil, dünyadaki ezilmiş toplumların üniversitesi olacaktır."

Türk Kızılayı Genel Başkanı Kerem Kınık da bu yıl eski adıyla "Hilali Ahmer Cemiyeti" olan Kızılay'ın kuruluşunun 150. yıl dönümü olduğunu hatırlatarak, Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane'nin, Hilali Ahmer Cemiyeti, Türkiye Tıp Akademisi gibi nice farklı kurumları bünyesinden çıkardığını söyledi.

Kınık, "Hilali Ahmer Cemiyeti ile Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nin bu anlamda çok yakın organik bir ilişkisi var. Biz de bu ilişkisini yeni dönemde de özellikle halk sağlığı, insani yardım ve afet tıbbı alanlarında daha da yakınlaştırarak, akademik seviyede de devam ettirme arzusundayız. Bu anlamda çalışmalarımız sürüyor." şeklinde konuştu.

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