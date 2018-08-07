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Sağlık Bilimleri Üniversitesi yapay insan derisi üretecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.08.2018 09:53 | Son Güncelleme

SBÜ öğretim üyeleri Doç. Dr. Erkan Türker Boran, Dr. Öğr. Üyesi Aydın Tahmasebifar ve Dr. Öğr. Üyesi Bengi Yılmaz'ın, yapay insan derisi üretilmesine yönelik yürüttükleri proje TÜBİTAK tarafından desteklenecek - SBÜ Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl: - "Bu çalışmalarla hem ülke ekonomisine katkı sağlayacak hem de kendi ilacını üretebilen, kendi aşısını yapabilen, kendi yapay dokusunu, kendi tıbbi teknolojilerini üretebilen bir Türkiye sürecini hızlandıracağız"

İSTANBUL (AA) - Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) öğretim üyelerinin yapay insan derisi üreteceği bildirildi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, SBÜ öğretim üyeleri Doç. Dr. Erkan Türker Boran, Dr. Öğr. Üyesi Aydın Tahmasebifar ve Dr. Öğr. Üyesi Bengi Yılmaz'ın yapay insan derisi üretilmesine yönelik yürüttükleri proje TÜBİTAK tarafından da desteklenecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen SBÜ Rektörü Prof. Dr. Erdöl, yerli sağlık yazılımları, aşı çalışmaları, ilaç üretimi, sağlık danışmanlık hizmetleri ve biyo-medikal mühendislik hizmetleri, doku üretimi çalışmaları kapsamında ürün ve materyal geliştirmek üzere çalışmalar yürüttüklerini belirtti.

Projenin sonuçlarını heyecanla beklediklerini aktaran Erdöl, "Bu çalışmalarla hem ülke ekonomisine katkı sağlayacak hem de kendi ilacını üretebilen, kendi aşısını yapabilen, kendi yapay dokusunu, kendi tıbbi teknolojilerini üretebilen bir Türkiye sürecini hızlandıracağız." ifadelerini kullandı.

Erdöl, yapay deri dokusu üretimi konusunda çalışan öğretim üyeleri Doç. Dr. Erkan Türker Boran, Dr. Öğr. Üyesi Aydın Tahmasebifar ve Dr. Öğr. Üyesi Bengi Yılmaz'ı, üniversitenin yerli ve milli sağlık materyali üretme misyonuna katkılarından dolayı tebrik etti.

Proje yürütücüsü Doç. Dr. Erkan Türker Boran da değişik katmanlardan oluşan ve çok önemli yaşamsal faaliyetleri yerine getiren derinin, yanık, cerrahi müdahaleler, genetik problemler gibi travmalar sonucu asli işlevlerini yerine getiremez hale gelmesinin ölüme kadar varabilen ağır sonuçlara yol açabildiğine dikkati çekti.

Çeşitli travmalarla kaybedilen derilerin açık halde kalan yaralarında ölümcül bakteri enfeksiyonu nedeniyle bu bölgelerin kapatılması gerekliliğinin deri ya da suni deri üretilmesini zaruri hale getirdiğine işaret eden Boran, şunları kaydetti:

"Üzerinde çalıştığımız projede yapay deri üretiminde önemli mesafeler katettik. Proje kapsamında, doku mühendisliği yaklaşımı ile laboratuvarda deri hücrelerini çoğaltılıp, kompozit membran üzerine yerleştirilerek ve büyüme faktörleri kullanılarak yara ortamında doku rejenerasyonunu hızlandıracak, bariyer fonksiyonunu yerine getirecek yapay deri elde edilebilecektir. Elde edeceğimiz ürün, yara örtüsü veya yapay deri olarak kullanılabilecektir."

Boran, "Deri Doku Mühendisliği İçin Elektroeğrilmiş EGF ve Nano Altın Yüklü PLLA/Kol-I Dual nanofiber ve GelMA Hidrojellerin Üretimi" adını verdikleri projenin TÜBİTAK 1001 Projesi olarak kabul edildiğini kaydetti.

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doku üretimi Prof. Dr. Cevdet Erdöl Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) TÜBİTAK yapay insan derisi

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