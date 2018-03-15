Sağlık Bilimleri Üniversitesi yurt dışında üç meslek yüksekokulu açacak

Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Somali, Sudan ve Filipinler'de sağlık hizmetleri meslek yüksekokulu açacak.
Resmi Gazete'de yayımlanan Bakanlar Kurulu kararına göre, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak Somali'de "Somali Mogadişu Recep Tayyip Erdoğan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu", Sudan'da "Sudan Nyala Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu" ile Filipinler'de "Bangsamoro Sultan Kudarat Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu" kurulması kararlaştırıldı.
Söz konusu karar, Milli Eğitim Bakanlığının ilgili yazısı ve 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu'nun ek 30'uncu ve ek 158'inci maddelerine göre 17 Ocak'ta Bakanlar Kurulu tarafından alındı.
ABD'de uçak denize düştü! Kurtarma ekipleri sevk edildi
İYİ Parti'nin tepesinde şok istifa!
AP'den Türkiye'ye skandal Afrin talebi
AVM'de dehşet anları! 2 yaşındaki kıza göz kırptı ve...
Çiftlik Bank soruşturmasında flaş gelişme
Ortalık karıştı! Adliyeye girmeye çalıştılar
Erdoğan'dan flaş açıklama: 3. Dünya Savaşı anlamına gelir
Helin'in katili gülmeye başlayınca, acılı baba dayanamadı
Bu halinden eser kalmadı! Victoria's Secret modeli isyan etti
Flaşlar patladı, gerçekler ortaya çıktı!
İnternette 60 saniye içinde yaşananlara inanamayacaksınız
Okuyucu Yorumları 0 yorum