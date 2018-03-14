HABER

Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nden DHA muhabirine 'en iyi haber' ödülü

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.03.2018 12:31 | Son Güncelleme

SAĞLIK Bilimleri Üniversitesi tarafından 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla düzenlenen "Şahane Medya Ödülleri"nde Doğan Haber Ajansı'ndan Buse Özel'e  "Yaşasa bile ayağa kalkamaz denilmişti!

İSTANBUL, (DHA) SAĞLIK Bilimleri Üniversitesi tarafından 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla düzenlenen "Şahane Medya Ödülleri"nde Doğan Haber Ajansı'ndan Buse Özel'e "Yaşasa bile ayağa kalkamaz denilmişti! Hayata mucize tutunuş" başlıklı haberi ile 'Yazılı Basın Vaka" dalında 'en iyi haber ödülü' verildi. Ödül töreni Üsküdar Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenirken, törende konuşan Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl, açılışta yaptığı konuşmada "Ruhuyla bizim olan, geçmişten bize kalan fakat eskimeyen bir özdeyişimiz vardır. 'Marifet iltifata tabidir'" dedi. Prof. Dr. Erdöl, "Cumhurbaşkanımızın destek ve teveccühleriyle, Mekteb-i Tıbbiye'yi Şahane'nin bugünkü imkanlarla daha ileriye taşınmasına müteveccih bir uygulama olarak kurulan ülkemizin sağlık temalı ilk ve tek devlet üniversitesi olan Sağlık Bilimleri Üniversitesi, sağlık temalı haberlerin adsız kahramanlarına teşekkür etmek için bugün bu programı düzenledi" diye konuştu.

Ödül töreninde Hürriyet Gazetesi sağlık muhabiri Mesude Erşan 14 Mart Yazılı Basın Özel Ödülü'ne layık görülürken, CNN Türk, Sağlık Kontrolü programı sunucusu Leyla Ataman da "En İstikrarlı Sağlık Programı" ödülü aldı. Ayrıca Gündem Özel programı ile Deniz Bayramoğlu da "En Sağlıklı Tartışma Programı" ödülüne layık görüldü.

Abdullah Öcalan'ın Afrin talimatı! Abdullah Öcalan'ın Afrin talimatı!
Başbakan Binali Yıldırım: Çözüm mözüm yok!Başbakan Binali Yıldırım: Çözüm mözüm yok!
NATO'dan tartışılacak Afrin açıklamasıNATO'dan tartışılacak Afrin açıklaması
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ünlü fizikçi Stephen Hawking hayatını kaybetti! Stephen Hawking kimdir?

Ünlü fizikçi Stephen Hawking hayatını kaybetti! Stephen Hawking kimdir?

Jet kazası yorumları Cübbeli'yi rahatsız etti

Jet kazası yorumları Cübbeli'yi rahatsız etti

Memur-Sen'den hükümete çağrı: Sakal gelsin, kravat gitsin

Memur-Sen'den hükümete çağrı: Sakal gelsin, kravat gitsin

Sıla'nın yeni sevgilisi Okan Can Yantır mı? İşte sürpriz aşk iddiası

Sıla'nın yeni sevgilisi Okan Can Yantır mı? İşte sürpriz aşk iddiası

ABD Başkanı Trump, Rex Tillerson'ı görevden aldı! Başbakan'dan ilk açıklama

ABD Başkanı Trump, Rex Tillerson'ı görevden aldı! Başbakan'dan ilk açıklama

Survivor 2018 24. bölüm fragmanı! Sema ve Nagihan birbirlerine omuz atıyor!

Survivor 2018 24. bölüm fragmanı! Sema ve Nagihan birbirlerine omuz atıyor!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Başkan Yağcı, STK temsilcileriyle buluştu

Başkan Yağcı, STK temsilcileriyle buluştu

Arızalanan uçağın Trabzon Havalimanı'na acil iniş yapması

Arızalanan uçağın Trabzon Havalimanı'na acil iniş yapması

Bismil Belediyesi okullarda temizlik seferberliği başlattı

Bismil Belediyesi okullarda temizlik seferberliği başlattı

Kartepe’de berber ve kadın kuaförleri denetlendi

Kartepe’de berber ve kadın kuaförleri denetlendi

Er: "Ülkemiz sağlık alanında uluslararası başarılara imza atmıştır"

Er: "Ülkemiz sağlık alanında uluslararası başarılara imza atmıştır"

Somuncu Baba Caminin avlusuna gölgelik yapılacak

Somuncu Baba Caminin avlusuna gölgelik yapılacak

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.