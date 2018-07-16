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Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nden YKS şampiyonlarına burs

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.07.2018 09:49 | Son Güncelleme

Rektör ve SAHADER Başkanı Prof. Dr. Cevdet Erdöl: - "SAHADER'deki gerçek ve tüzel kişilerin yaptıkları bağışlardan sağlanan kaynaklar kullanılarak YKS puan sıralamasında Türkiye genelinde ilk 100'e giren ve Sağlık Bilimleri Üniversitesi'ni tercih ederek kesin kayıt yaptıran öğrencilere aylık 3 bin lira, 101-500'e giren ve üniversitelerine kesin kayıt yaptıran öğrencilere aylık 2 bin lira, 501-1000'e giren ve üniversitelerini tercih ederek kesin kayıt yaptıran öğrencilere aylık bin lira üstün başarı bursu verme kararı aldık"

İSTANBUL (AA) - Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ), kendilerini tercih edecek Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) şampiyonlarına Sağlık Bilimleri Haydarpaşa Eğitim ve Yardımlaşma Derneği (SAHADER) aracılığıyla üstün başarı bursu verecek.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, üniversitelerde tercih yapmaya hazırlanan öğrenciler için sağlık temalı ilk devlet üniversitesi olan SBÜ çalışmalarını sürdürüyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen SBÜ Rektörü ve SAHADER Başkanı Prof. Dr. Cevdet Erdöl, üniversiteyi sağlık eğitimi alanında Türkiye'nin ve dünyanın sayılı üniversiteleri arasına sokmayı hedeflediklerini belirterek, proje ve programlarını Türkiye'nin 2023, 2053 ve 2071 eğitim ve sağlık vizyonuna yönelik planladıklarını vurguladı.

Erdöl, Mekteb-i Tıbbiyye-i Şahane'nin bugünkü imkanlarla daha ileriye taşınmasına müteveccih bir uygulama olan SBÜ'nün, İstanbul ve Ankara’da sağlık eğitimi görmenin sayısız avantajları yanında barınma, ulaşım imkanları ve sosyal fırsatlarıyla da öne çıktığını anlattı.

Türkiye'nin ve dünyanın en kaliteli üniversitelerinden biri olma yolunda emin adımlarla yürüdüklerini ifade eden Erdöl, bu nedenle kaliteli, bilinçli öğrencileri üniversiteye çekmek ve nitelikli sağlık profesyonelleri yetiştirmek arzusunda olduklarını aktardı.

Erdöl, öğrencileri Sağlık Bilimleri Üniversitesi'ni tercih etmeye davet ederek, burs ve yurt imkanlarına ilişkin şu bilgileri verdi:

"Başkanlığını yürüttüğüm SAHADER'deki gerçek ve tüzel kişilerin yaptıkları bağışlardan sağlanan kaynaklar kullanılarak YKS puan sıralamasında Türkiye genelinde ilk 100'e giren ve Sağlık Bilimleri Üniversitesi'ni tercih ederek kesin kayıt yaptıran öğrencilere aylık 3 bin lira, 101-500'e giren ve üniversitelerine kesin kayıt yaptıran öğrencilere aylık 2 bin lira, 501-1000'e giren ve üniversitelerini tercih ederek kesin kayıt yaptıran öğrencilere aylık bin lira üstün başarı bursu verme kararı aldık.

Üstün başarı bursunu, almaya hak kazanan öğrencilerimizin akademik başarıları devam ettiği sürece ve öğrencilikleri süresince vermeye devam edeceğiz. Üstün başarı bursunun yanı sıra ihtiyaç sahibi öğrencilerimize imkanlar ölçüsünde burs ve destek sağlamaktayız.
Bizi tercih eden öğrencilerimiz yurt konusunda da son derece şanslılar. Haydarpaşa ve yakın çevresinde çok sayıda kamu ve özel yurt olanakları bulunmaktadır. Ankara Gülhane Külliyemizin içerisindeki yurdumuza da YKS puanına göre öğrencilerimizi yerleştireceğiz."

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Prof. Dr. Cevdet Erdöl Sağlık Bilimleri Haydarpaşa Eğitim ve Yardımlaşma Derneği Sağlık Bilimleri Üniversitesi

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