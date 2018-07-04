Sağlık bilimlerinde tarihsel çalışmalar yapılacak

Türk Tarih Kurumu ve Sağlık Bilimleri Üniversitesi arasında bilimsel iş birliği protokolü imzalandı.
Türk Tarih Kurumundan yapılan açıklamaya göre, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu bünyesindeki Türk Tarih Kurumu ile Sağlık Bilimleri Üniversitesi arasında sağlık bilimleri alanında ortak tarihsel çalışmalar yapılmasına ilişkin iş birliği protokolü imzalandı.
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Külliyesindeki imza töreninde, Türk Tarih Kurumu Başkanı Prof. Dr. Refik Turan ve Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl ile kurum personelleri hazır bulundu.
Turan, yaptığı konuşmada, tarih boyunca büyük dönemeçlerin alınmasında bilimin rolüne dikkati çekti.
Türk tarihinde önemli bir dönüm noktası olan Malazgirt Savaşı'nda alınan zaferde Selçuklulardaki matematiğin Bizans'tan üstün olmasının etkili olduğunu söyleyen Turan, imzalanan protokolle gerçekleştirilecek çalışmalar neticesinde sağlık bilimleri alanındaki tarihsel mirasın aydınlatılacağını ifade etti.
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Erdöl ise tarihini bilmeyenlerin geleceklerini yazamayacaklarını ifade etti.
Anadolu'nun her zaman tıp tarihi açısından zengin bir kaynak olduğunu söyleyen Erdöl, bu alandaki yazılı belgeleri gelecek kuşaklara aktarmayı kendilerine görev addettiklerini, bu konudaki bilim insanı desteğini de Türk Tarih Kurumu'ndan almayı hedeflediklerini bildirdi.
Açıklamada, iki kurum tarafından tıp tarihi ve sağlık bilimleri alanında ortak yayınlar hazırlanması, kaynak eserlerin taranması, bilimsel toplantılar düzenlenmesi, araştırmacılar yetiştirilmesi gibi hususları düzenleyen protokol kapsamında, alanda yapılacak çalışmalara dair bir yol haritasının çıkarılacağı da kaydedildi.
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