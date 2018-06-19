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'Sağlık çalışanına şiddetin cezası, ertelenmezse ibretlik olur'

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.06.2018 15:37 | Son Güncelleme

 SAMSUN Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Yavuz, sağlık çalışanına yapılan şiddette kişilerin nitelikli yaralama, kamu görevlilerine direnme ve mala zarar verme suçlarından yargılanacağını ve alacakları cezaların ertelenmemesi durumunda da ibretlik olacağını söyledi.

'Sağlık çalışanına şiddetin cezası, ertelenmezse ibretlik olur'

Gökhan İÇKİLLİ/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Yavuz, sağlık çalışanına yapılan şiddette kişilerin nitelikli yaralama, kamu görevlilerine direnme ve mala zarar verme suçlarından yargılanacağını ve alacakları cezaların ertelenmemesi durumunda da ibretlik olacağını söyledi.
Samsun'un Atakum ilçesinde geçen Cuma akşamı meydana gelen olayda, kavgada yaralanan ve özel bir hastanenin acil servisine başvuran 8 kişi, tedavi sırasında doktor ve sağlık görevlilerine saldırdı. Gürkan Sandıkçı ve Süleyman Sait Kaya, kendilerine müdahale etmek isteyen Afgan asıllı acil tıp doktoru Abdul Fettah Noor ile özel güvenlik görevlisi T.Y.'ye saldırdı. Doktor Noor, şüphelilerden Kaya'nın yüzüne vurduğu tekme ile yere düştü.
Olayın ardından kaçan ve şikayet üzerine yakalanan Gürkan Sandıkçı ile Süleyman Sait Kaya, dün gözaltına alınıp, çıkarıldıkları nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.
Konuyla ilgili açıklama yapan Samsun Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Yavuz, "Bu tür durumlarda şüpheliler, nitelikli yaralama ve kamu görevlilerine direnme, mala zarar vermeden yargılanıyor. Cezaları ertelenmezse örnek olur. Onların tutuklamadan ziyade, alacağı sonraki ceza önemli. Mahkemelerde suç kasıtları, işlenen kasıtların yoğunluğu, cezalar alt sınırdan ayrılıp verilirse veya ertelenmezse, paraya çevrilmez ise ibret olur” dedi.

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