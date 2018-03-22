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Sağlık çalışanları 2 bin 250 TL maaş promosyonu alacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.03.2018 17:44 | Son Güncelleme

Sağlık-Sen Kayseri Şubesi, sağlık çalışanlarının maaş promosyonu ihalesinde, çalışanlara tek seferde2 bin 250 TL verilmesini sağladı.İl Sağlık Müdürlüğü çalışanlarını kapsayan promosyon ihalesinde Ziraat Bankası ile anlaşmaya varıldı.

Sağlık çalışanları 2 bin 250 TL maaş promosyonu alacak

Sağlık-Sen Kayseri Şubesi, sağlık çalışanlarının maaş promosyonu ihalesinde, çalışanlara tek seferde2 bin 250 TL verilmesini sağladı.
İl Sağlık Müdürlüğü çalışanlarını kapsayan promosyon ihalesinde Ziraat Bankası ile anlaşmaya varıldı. Sağlık-Sen’in, sağlık çalışanlarını temsilen yer aldığı ihalede, İl Sağlık Müdürlüğü çalışanlarına 3 yıllık promosyon olarak nisan ayında tek seferde 2 bin 250 TL ödemeyapılacak.
Konuyla ilgili açıklama yapan Sağlık-Sen Şube Başkanı Mahmut Faruk Doğan, sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarının haklarını her alanda korumak için ellerinden geleni yaptıklarını söyledi. Çalışanların mali ve özlük haklarını savunmanın öncelikli gündemleri olduğunu söyleyen Doğan, “Bizlere yetkiyi vererek komisyonda görev almamıza vesile olan bütün sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarımız adına ihaleye katıldık. Onlar adına yer aldığımız ihalede, sağlık çalışanlarının yüzünü güldürecek bir ihaleye imza attık.” dedi.
Maaş promosyonun sağlık çalışanlarının yüzünü güldüreceğini belirten Doğan, ihalede Komisyon Başkanı olan İl Sağlık Müdürü Yardımcısı Doç. Dr. Ali Ramazan Benli, Personel ve Destek Hizmetleri Başkanı Mesut Akdeniz, Personel ve Destek Hizmetleri Başkan Yardımcısı Oktay Yetişkin ile ihalede yer alan Recep Kendir’e de teşekkür etti.

Sağlık çalışanları 2 bin 250 TL maaş promosyonu alacak

Sağlık çalışanları 2 bin 250 TL maaş promosyonu alacak

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