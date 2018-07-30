Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi sağlık çalışanları tarafından, sağlıkta şiddete dikkati çekmek için hazırlanan "Çok Acil" adlı tiyatro oyunu sahneledi.
Hastane konferans salonunda düzenlenen programda, hastane çalışanları tarafından düzenlenen sinevizyon gösteriminin ardından hastane müzik grubu tarafından çeşitli türküler seslendirildi. Daha sonra kalp damar cerrahisi uzmanı Op. Dr. Babürhan Özbek tarafından yazılan "Çok Acil" adlı oyun sahnelendi.
Oyun sonrası gazetecilere açıklamada bulunan SBÜ Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Mehmet Parlak, son dönemlerde artan sağlıkta şiddete dikkati çekmek istediklerini söyledi.
Hastane personelinden oluşan ekiple tiyatro oyununun sahnelendiğini belirten Parlak,"Özellikle şuna vurgu yapmak istiyoruz. Sağlıkta şiddet olayları sadece o an için kalmıyor, sonrasında da devam ediyor. Sağlık personelimizin motivasyonunu etkiliyor. Bir hafta, bir ay, hatta daha uzun süre boyunca sağlık çalışanlarımız bu durumdan etkileniyorlar. Sağlıkta şiddete 'hayır' diyoruz. Hastalarımız için buradayız ve lütfen buna dikkat edelim." diye konuştu.
Bir günde 10 bin hastaya hizmet verdiklerini ifade eden Parlak, şunları söyledi:
"Tiyatro oyununun yanı sıra yıl boyunca yoğun şekilde çalışan ve hizmet veren sağlık çalışanlarımız için müzikli eğlenceler yaptık. Bu eğlencenin yanı sıra sosyal içerikli mesajlarda verdik. El yıkamanın önemi, hastane enfeksiyonları, sağlıkta şiddete hayır, kadına şiddete hayır, engellilerimiz gibi mesajlar vermek istedik."
Tiyatro oyununu yazan kalp damar cerrahisi uzmanı Op. Dr. Babürhan Özbek de, sahneledikleri oyunda sadece sağlık çalışanlarına değil, kadına şiddete de dikkati çektiklerini belirtti.
Özbek, "Bu bizim ilk kültür sanat etkinliğimizdi. Başhekimimiz de çok destek verdi. Bu bizim hayat felsefemiz. Özellikle sağlıkta şiddeti vurgulamaya çalıştık. Buna kesinlikle 'hayır' diyoruz. Şiddeti yansıtıp da özendirmek istemiyoruz. Sadece ince dokundurmalarla anlamalarını bekliyoruz. Sadece sağlıkta şiddet değil, aynı zamanda kadına şiddete de 'hayır' diyoruz. Oyunumuzda bunu da vurgulamaya çalıştık. Biz çok keyif aldık. Umarım mesaj yerine gider." dedi.
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