Sağlık çalışanlarına saldırı güvenlik kameralarına yansıdı

ELAZIĞ (AA) - Elazığ Fırat Üniversitesi Hastanesi Kardiyoloji Yoğun Bakım doktoru İsmail Polat ve görevli sağlık personeline yaşamını yitiren bir hastanın yakınlarınca gerçekleştirilen saldırı güvenlik kameralarına yansıdı.
Görüntülerde, doktor Polat'ın beraberinde görevli 3 personelle yoğun bakım ünitesine geçmesi sonrası kapanan kapının, bir hasta yakını tarafından tekmeyle kırılması ve birkaç kişinin koşarak içeri
girmesi yer alıyor.
Bunun üzerine yoğun bakım ünitesinin bulunduğu koridorda bekleyen jandarma ve polis ekiplerinin koşarak içeriye girmesi, Polat ve görevli personele sözlü ve fiziksel saldırıda bulunan hasta yakınlarının ekipler ve güvenlik personelinin müdahalesi ile yoğun bakımdan çıkarılması da kameralarca kaydedildi.
Dr. İsmail Polat, sabah saatlerinde acil servisten yapılan aramada kalp krizi geçiren bir hasta olduğunun söylenmesi üzerine başka bir doktor arkadaşı ile hızlı bir şekilde buraya indiklerini belirtti.
Acil servise indiklerinde genel durumu kötü olduğu için yeniden hastaya canlandırma odasında müdahale edildiğini ifade eden Polat, şunları dile getirdi:
"Hastayı yerinde değerlendirdik ve acil bir şekilde koroner yoğun bakıma yatırdık. Hasta daha önce baypas ameliyatı olmuş ve 2 gün önce Ankara'da stent takılmış ve tekrar kriz geçiren bir hasta. Hastaya hızlıca ilk müdahale tarafımızca eksiksiz bir şekilde yapıldı fakat hastanın ilerleyen dakikalarda kalbi durdu. Hastaya yine tıbbi kurallar çerçevesinde kalp masajı yapmaya başladık. Yaklaşık bir saat kalp masajı yapmamıza rağmen hastada tansiyon ve nabız yanıtı alamadık. Hastayı kaybettik."
Hastanın kaybedilmesi üzerine durumu haber vermek için bir yakınını içeri çağırdıklarını anlatan Polat, şunları kaydetti::
"Durumu anlattık, başınız sağ olsun dedikten hemen sonra hasta yakını yumruk attı. Son anda kendimi sağa çekince yumruğu duvara denk geldi ve hasta yakınının bağırmasıyla diğer hasta yakınları da kapıları ve camları kırarak bize saldırdılar. Biz son anda kaçarak kendimizi kurtardık ama büyük bir facianın eşiğinden döndük. Daha sonra ölüm tehditleri almaya başladık. Polis jandarma ve hastane güvenliği kalabalığı dağıttı fakat bir saat sonra ikinci bir saldırı oldu. Biz hasta için elimizden gelen her şeyi yaptık. İnsanların acısını anlıyor ve saygı duyuyoruz fakat sebep ne olursa olsun şiddet ve kamu malına zararı kınıyoruz."
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