Sağlık çalışanlarına saldırı güvenlik kameralarına yansıdı

ELAZIĞ (AA) - Elazığ Fırat Üniversitesi Hastanesi Kardiyoloji Yoğun Bakım doktoru İsmail Polat ve görevli sağlık personeline yaşamını yitiren bir hastanın yakınlarınca gerçekleştirilen saldırı güvenlik kameralarına yansıdı.

Görüntülerde, doktor Polat'ın beraberinde görevli 3 personelle yoğun bakım ünitesine geçmesi sonrası kapanan kapının, bir hasta yakını tarafından tekmeyle kırılması ve birkaç kişinin koşarak içeri

girmesi yer alıyor.

Bunun üzerine yoğun bakım ünitesinin bulunduğu koridorda bekleyen jandarma ve polis ekiplerinin koşarak içeriye girmesi, Polat ve görevli personele sözlü ve fiziksel saldırıda bulunan hasta yakınlarının ekipler ve güvenlik personelinin müdahalesi ile yoğun bakımdan çıkarılması da kameralarca kaydedildi.

Dr. İsmail Polat, sabah saatlerinde acil servisten yapılan aramada kalp krizi geçiren bir hasta olduğunun söylenmesi üzerine başka bir doktor arkadaşı ile hızlı bir şekilde buraya indiklerini belirtti.

Acil servise indiklerinde genel durumu kötü olduğu için yeniden hastaya canlandırma odasında müdahale edildiğini ifade eden Polat, şunları dile getirdi: