Sağlık çalışanlarının güvenliği tartışıldı

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, "İş sağlığı ve güvenliği, 'insanı yaşat ki, devlet yaşasın' anlayışının kurumsallaşmış bir örneğidir. İçinin her geçen gün dolduğunu, topluma daha faydalı hale geldiğini görmek bizi bu anlamda umutlandırmaktadır." dedi.
Sağlık-Sen Stratejik Araştırmalar Merkezi Enstitüsü (SASAM) ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca "Ulusal Sağlık Hizmetlerinde Çalışan Sağlığı ve Güvenliği Kongresi" bir otelde düzenlendi.
Programın açılışında konuşan Yalçın, devlet kurumlarının sağlığın korunması ve iş güvenliğine hassasiyet gösterilmesi hususunda özel sektöre örnek olması gerektiğini dile getirdi.
"İş sağlığı ve güvenliği, 'insanı yaşat ki, devlet yaşasın' anlayışının kurumsallaşmış bir örneğidir. İçinin her geçen gün dolduğunu, topluma daha faydalı hale geldiğini görmek bizi bu anlamda umutlandırmaktadır." diyen Yalçın, en fazla şikayet edilen konuların başında iş kazalarının geldiğini, bu açıdan iş güvenliğinin hayati önem taşıdığını söyledi.
Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) verilerine göre, dünyada her gün ortalama 300 milyondan fazla iş kazası meydana geldiğini, 2,3 milyondan fazla kişinin de bu kazalarda hayatını kaybettiğini aktaran Yalçın, "Ülkemizde her gün 200'den fazla iş kazası meydana geliyor. Ortalama 4 kişi iş kazasında hayatını kaybediyor. Onun için iş sağlığı ve güvenliği konusu öncelikli konudur. Bunun önemsenmesi ve buna ilişkin adımların ciddiyetle atılması son derece kıymetlidir." dedi.
- "Hastalarımızın sağlığı, çalışanlarımızın sağlığına bağlıdır"
Sağlık-Sen Genel Başkanı Metin Memiş de sağlık çalışanlarının meslek hastalıklarından korunması gerektiğini söyledi.
Memiş, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu'nu önemsediklerini belirterek, kanun kapsamında sağlık çalışanlarının meslek hastalıklarından korunması konusunda önemli kazanımlar elde ettiklerini aktardı.
Sağlık sisteminin sadece hasta merkezli olmaması gerektiğini ifade eden Memiş, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Yalnızca hastanın güvenliği, rahatlığı, memnuniyeti karşılanarak sağlık sistemi yürütülemez. Sürdürülebilir ve başarılı bir sağlık sistemi için sağlık çalışanlarımızın da mesleki saygınlığını gözetmek, iş sağlığı ve güvenliği konusunda gerekli tedbirleri almak, iş tatminini sağlamak ve çalışma koşullarını daha da ileri götürmek zorundasınız. Yoksa bu sağlık sistemi sürdürülebilir değildir. Sağlık çalışanlarını ezerek, örseleyerek, yetersiz istihdam, şiddet, mobbing içerisinde hastaları memnun edemezsiniz. Hastalarımızın sağlığı, çalışanlarımızın sağlığına bağlıdır."
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Serhat Ayrım da iş sağlığı ve güvenliğine önem verdikleri için bu konuda birçok bakanlıkla önemli protokoller imzaladıklarını ifade etti.
İş sağlığı ve güvenliği konusunun genel bir sağlık kültürü ile ele alınması gerektiğini, toplumun da bu konuya hassasiyet göstermesi gerektiğini ifade eden Ayrım, kongrede emeği geçenlere teşekkür etti.
Açılış konuşmalarının ardından panellerle devam eden program, iki gün sürecek.
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