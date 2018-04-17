Sağlık çalışanlarının güvenliği tartışıldı

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, "İş sağlığı ve güvenliği, 'insanı yaşat ki, devlet yaşasın' anlayışının kurumsallaşmış bir örneğidir. İçinin her geçen gün dolduğunu, topluma daha faydalı hale geldiğini görmek bizi bu anlamda umutlandırmaktadır." dedi.

Sağlık-Sen Stratejik Araştırmalar Merkezi Enstitüsü (SASAM) ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca "Ulusal Sağlık Hizmetlerinde Çalışan Sağlığı ve Güvenliği Kongresi" bir otelde düzenlendi.

Programın açılışında konuşan Yalçın, devlet kurumlarının sağlığın korunması ve iş güvenliğine hassasiyet gösterilmesi hususunda özel sektöre örnek olması gerektiğini dile getirdi.

"İş sağlığı ve güvenliği, 'insanı yaşat ki, devlet yaşasın' anlayışının kurumsallaşmış bir örneğidir. İçinin her geçen gün dolduğunu, topluma daha faydalı hale geldiğini görmek bizi bu anlamda umutlandırmaktadır." diyen Yalçın, en fazla şikayet edilen konuların başında iş kazalarının geldiğini, bu açıdan iş güvenliğinin hayati önem taşıdığını söyledi.

Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) verilerine göre, dünyada her gün ortalama 300 milyondan fazla iş kazası meydana geldiğini, 2,3 milyondan fazla kişinin de bu kazalarda hayatını kaybettiğini aktaran Yalçın, "Ülkemizde her gün 200'den fazla iş kazası meydana geliyor. Ortalama 4 kişi iş kazasında hayatını kaybediyor. Onun için iş sağlığı ve güvenliği konusu öncelikli konudur. Bunun önemsenmesi ve buna ilişkin adımların ciddiyetle atılması son derece kıymetlidir." dedi.