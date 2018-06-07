"Sağlık en önemli önceliklerimizden bir tanesi"

Maliye Bakanı Naci Ağbal, "Demek ki ayağımızı yorganımıza göre uzatırsak, işimizi doğru yaparsak, kurumları batırma mantığı ile çalışmazsak işlerimizi yaparız." dedi.
Şeyhhayran Mahallesi'nde esnafı ziyaret eden Bakan Ağbal, 24 Haziran seçimlerinde destek istedi.
Ağbal, eczane ziyareti sırasında yaptığı açıklamada, AK Parti hükümetleri döneminde eczanelere vatandaşın doğrudan erişimini sağladıklarını belirterek, "Hiç unutmuyorum hükümete geldiğimizde 2003-2004 yılında çalışıldı, vatandaşın ilaca erişiminin önündeki bütün engelleri kaldırdık, eczanelerin önünü açtık yani bütün pazarı büyüttük. Eskiden bu kadar da değildi, eskiden size gelebilen çok azdı, şimdi herkes gelebiliyor." diye konuştu.
Bugün ilaç fiyatlarının 2002 öncesi döneme göre daha ucuz olduğunu vurgulayan Ağbal, şöyle devam etti:
"Eskiden devlet ilacı yurtdışından daha pahalı alırdı, zorla alırdı, bir sürü sıkıntı çekerdi vatandaş. Biz 2004'de hatırlıyorum bakanlıkta sabahlara kadar bu ilaç fiyat sistemini masaya yatırdık, ciddi iskontolar aldık, fiyatlama sistemini değiştirdik. Eskiden deniliyordu ki Sayın Kılıçdaroğlu eski SSK Genel Müdürlüğü yapmış, sistem nasıl işliyormuş, 'getir kardeşim ithalat maliyetin ne?', 'şu', 'o maliyetin üzerine bu kadar kar kat bundan sat.' Biz gelince gördük ki Türkiye en pahalı ilacı alan ülke. Ne dedik o zaman ilaç firmalarına? Arkadaş bir dakika, bu iş böyle olmaz. Biz de ülke olarak nasıl başka ülkelerde kutu ilaç daha düşük fiyatta satılıyorsa biz de dolayısıyla o fiyattan alırız' dedik ve ondan sonra ne oldu? Emsal getirdik, dedik ki 'en düşük fiyattan satılan beş ülkenin fiyatı ne ise biz onu öderiz. Ne oldu? Ciddi iskontolar, ciddi indirimler aldık. Şunu da kabul edelim, yerli ilaç sanayisi bu dönemle gelişti, pazar büyüdü, yerli ilaç sektörü arttı ama ilaç sektörü de devletle kenetlendi, onların da hakkını teslim edeyim. Karşılıklı güven tesis edilince..."
- "Karnelerden geldik bu günlere"
Ağbal, 2009 yılında ilaç sektörü ile görüşme yaptıklarını anımsatarak, "Dedik ki, 'kamu harcamalarında bir miktar dikkatli olmamız lazım. İlaç harcamaları çok hızlı yukarıya gidiyor. Bunu ne yapmamız lazım? Kontrol etmemiz lazım. Sizde zarar görmeyin, devlette zarar görmesin.' Oturduk beraber bir anlaşma yaptık ve ilaç harcamalarını kontrol altına aldık." ifadesini kullandı.
Eskiden karne olduğunu anımsatan Ağbal, şöyle devam etti:
"Karnelerden geldik bu günlere. Hatırlıyorum, benim karnem vardı. BAĞ-KUR'lunun ayrı, SSK'lının ayrı karnesi vardı. 'Böyle şey mi olur?' dedik. Vatandaş ikinci dünya savaşındaki karneler gibi, 21. yüzyıla girmişiz hala karne kullanıyoruz. Bunları kaldırdık bu dönemde. Şimdi vatandaş geliyor belge istiyor musunuz? Doğrudan doğruya sisteme giriyor, alacağını alıyor."
Ağbal, sağlıkta yaşanan gelişmelerle iftihar ettiklerinin altını çizerek, şunları kaydetti:
"Demek ki ayağımızı yorganımıza göre uzatırsak, işimizi doğru yaparsak, kurumları batırma mantığı ile çalışmazsak işlerimizi yaparız. Bugün hem ilacı daha düşük maliyetle alıyoruz, hem dünya kadar ilaç var... Kılıçdaroğlu'nun SSK Genel Müdürü olduğu dönemde israfta vardı, yolsuzlukta vardı, hile vardı her şey vardı ve en kötüsü de vatandaş hastanelerde koridorlarla uyurdu, geceden gelirdi sabaha kadar orada beklerdi. Allah şükürler olsun bugünleri gördük. Onun için sağlık en önemli önceliklerimizden bir tanesi, daha da güzel olacak."
Bakan Ağbal'a ziyaretleri sırasında Bayburt Belediye Başkanı Mete Memiş, AK Parti İl Başkanı Fatih Yumak ve diğer ilgililer eşlik etti.
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