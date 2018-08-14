Sağlık görevlisinden kalbi duran gence hayati müdahale

Soykırlı, 112 acil servis ekiplerinin görevlerini en iyi şekilde yerine getirdiğini belirterek "Arkadaşımızın yaptığı müdahale sonucu genç arkadaşımız hayata tutundu. Arkadaşlarımız insanların hayatlarının kurtulmasına vesile oluyor. Arkadaşlarımızı canı gönülden kutluyorum." dedi.

Tekirdağ İl Sağlık Müdür Yardımcısı Zafer Soykırlı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sağlık ekibinin çabası ve doğru müdahalesiyle kalbi duran bir genci hayata döndürdüğünü söyledi.

Sağlık görevlisi paramedik Ali Kemal Tamer, gence kumsalda uygulamaya başladığı kalp masajını, ambulansta ve Tekirdağ Devlet Hastanesi'nde doktora teslim edene kadar devam etti. Çabalar üzerine kalp atışları normale dönen Gökhan G. yoğun bakıma alındı.

Tekirdağ 112 acil servis paramedik görevlisi Ali Kemal Tamer de bir genci hayata döndürmenin mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Tamer, umudunu hiç kaybetmediğini ve yol boyunca hastaneye kadar kalp masajına devam ettiğini ifade ederek "İstasyonda beklerken boğulma ihbarı gelince hemen çıkış yaptık. Olay yerin 2-3 dakika gibi kısa bir sürede ulaştık. Olay yerine gittiğimizde şahsı sudan çıkartmışlardı. Biz hemen müdahale ettik. Bir arkadaşım hava yolunu bende damar yolunu açtım." diye konuştu.

Zamanla yarıştıklarını ve sonunda gencin kalp atışlarını normale döndürdüklerini dile getiren Tamer, şunları kaydetti:

"Daha sonra kalp masajına başladım. Olay yeri çok kalabalıktı. Güvenlik gereği şahsı ambulansa aldık ve orada müdahaleye devam ettik. Ambulansta hastaneye kadar kalp masajına devam ettim. Hastaneye vardığımızda sedyenin üzerine çıkarak müdahaleye devam ettim. Hastayı doktora teslim ederken kalp atışları başladı ve nabzı normale dönmüştü."

