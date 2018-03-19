Sağlık için “sağlıklı gülümseyin”

Çankaya Belediyesine bağlı Çankaya Evlerinde vatandaşlar eğitici kursların yanı sıra bilgilendirici seminerlere de katılıyor. Belediye diş hekimleri okullarda gerçekleştirdikleri seminerlerini şimdi de Çankaya Evlerinde sürdürüyor.

Çankaya Belediyesi Çankaya Evlerinde vatandaşlar bir yandan el becerilerini geliştirecek kurslara katılırken bir yandan da sağlık konusunda bilgilendirici seminerlere katılıyor.

“Sağlıklı Gülümseyin” sloganıyla yetişkin vatandaşlara ağız ve diş sağlığı alanında sunum yapan Çankaya Belediyesi Ağız ve Diş Sağlığı Merkezinden diş hekimi Seda Malçok, ağız ve diş sağlığının nasıl korunacağı konusunda uygulamalı olarak bilgi veriyor.

Sokullu Çankaya Evinde gerçekleşen ve yoğun katılımın olduğu sunumda Malçok, dişlerin nasıl fırçalanması gerektiğinden diş çürüklerine, diş sağlığında beslenmeden ideal diş fırçasının nasıl olması gerektiğine kadar vatandaşlara birçok konuda ayrıntılı bilgi veriliyor.

Çankaya Belediyesine bağlı tüm Çankaya Evlerinde periyodik olarak gerçekleştirilen sunumlara katılan vatandaşlar, sağlıklı gülümseme için gerekli olan bilgilere sahip olmanın yanı sıra belediyenin ücretsiz ağız ve diş sağlığı hizmeti verdiği Çankaya Halk Sağlığı Merkezi ile semtlerde bulunan sağlık evlerine davet ediliyor.