Sağlık-İş Genel Başkanı Hasan Öztürk hayatını kaybetti

Sağlık-İş Genel Başkanı Hasan Öztürk, Ankara'da tedavi gördüğü hastanede 76 yaşında hayatını kaybetti.

Kanser tedavisi gördüğü Ankara Yüksek İhtisas Hastanesi'nde dün gece hayatını kaybeden Öztürk için Anıttepe'deki Sağlık-İş Genel Merkezi önünde düzenlenen törene, eski Devlet Bakanı Murat Başesgioğlu, Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay ve sendika üyeleri katıldı.

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, törende yaptığı konuşmada, Öztürk'ün yaşamı boyunca sendikanın ve sağlık işçilerinin çıkarlarını koruduğunu söyledi.

Öztürk'ün ülke sevdalısı, Müslüman ve temiz bir insan olduğunu ifade eden Atalay, "Hiç kendi özel bir derdi yoktu. Tek derdi insanlar ve sağlık işçileriydi. Allah ondan razı olsun." diye konuştu.

Eski Bakan Başesgioğlu da Öztürk'ün vefatı nedeniyle ailesine başsağlığı diledi.

Törende, Öztürk'ün eşi Nafize Öztürk ve çocukları taziyeleri kabul etti.

Öztürk'ün cenazesi bugün memleketi Kastamonu'nun Taşköprü ilçesi Kabalar Köyü'nde kılınacak ikindi namazının ardından toprağa verilecek.