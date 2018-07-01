Sağlık-İş Genel Başkanı Öztürk son yolculuğuna uğurlandı

Ankara'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Sağlık-İş Genel Başkanı Hasan Öztürk'ün cenazesi, memleketi Kastamonu'da toprağa verildi.
Kanser tedavisi gördüğü Ankara Yüksek İhtisas Hastanesi'nde dün gece hayatını kaybeden Öztürk (76) için Anıttepe'deki Sağlık-İş Genel Merkezi önünde tören düzenlendi.
Öztürk'ün cenazesi, buradaki törenin ardından Kastamonu'nun Taşköprü ilçesine bağlı Kabalar köyüne getirildi.
Öztürk için Kabalar köyü Camisi'nde ikindi namazının ardından cenaze töreni düzenlendi. Öztürk'ün cenazesi, tören sonrası köy mezarlığında toprağa verildi.
Cenaze törenine, Öztürk'ün ailesi ve yakınlarının yanı sıra eski Devlet Bakanı Murat Başesgioğlu, Türk-İş'e bağlı sendikaların genel başkanları, il temsilcileri ve sendika üyeleri ile vatandaşlar katıldı.
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