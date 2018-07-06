Sağlık memurunun kitap okuma aşkı

Mesut MADAN/BURDUR, (DHA) - BURDUR'da sağlık memuru Ramazan Aksoy (40), görevlendirildiği amatör maçlarda saha kenarında beklerken kitap okuyor. Aksoy, "Şu ana kadar 2 binin üzerinde kitap okudum" dedi.

Burdur Sağlık Müdürlüğü'nde görev yapan sağlık memuru Ramazan Aksoy, hafta sonları Gazi Atatürk Stadyumu'nda ve Spor Salonu'nda maçlarda görev yapıyor. Maç sırasında yaralanan ya da sakatlık yaşayan sporculara müdahale eden Ramazan Aksoy, saha kenarında beklerken, zamanını kitap okumakla değerlendiriyor. Ramazan Aksoy, maç sırasında sakatlık yaşayan sporculara ise anında müdahale ediyor.

'HER TÜRLÜ KİTABI OKUYORUM'

Kitap okuma alışkanlığını kendisine Gölhisar Sağlık Meslek Lisesi'nde okuduğu 1992 yılında edebiyat öğretmeni Fuat Naci Köse'nin kazandırdığını söyleyen Aksoy, "İyi bir kitap okuyucusuyum. Şu ana kadar 2 binin üzerinde kitap okudum. Kategori fark etmiyor, her türlü kitabı okuyorum. Kitap okumayı herkese tavsiye ediyorum. Evimde 3 binin üzerinde kitap var. Çocuklarım başta olmak üzere herkese kitap okumalarını tavsiye ediyorum" dedi.

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