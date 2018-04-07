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Sağlık müdürü kadroya geçen personelle bir araya geldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.04.2018 09:39 | Son Güncelleme

Düzce Sağlık İl Müdürü Op.

Sağlık müdürü kadroya geçen personelle bir araya geldi

Düzce Sağlık İl Müdürü Op. Dr. İbrahim Özcan kadroya geçişi gerçekleşen personelle bir araya geldi.
Sağlık il Müdürlüğünde çalıştırılmakta olan taşeron işçilerin sürekli işçi kadrosuna geçiş işlemlerinin tamamlanması nedeniyle Düzce Valiliği Konferans salonunda toplantı düzenlendi.
Programda konuşan İl Sağlık Müdürü İbrahim Özcan, geçiş sürecinde gece gündüz demeden özveriyle çalışan personel ve destek Hizmetlerinde görevli personelle teşekkür ederek, kadroya geçen çalışanlar için bundan sonraki sürecin hayırlı, uğurlu olmasını dileyerek görevlerinde başarılar diledi.
Etkinliğe; İl Sağlık Müdürü Op. Dr. İbrahim Özcan, Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Op. Dr. Ahmet Zengin, Sağlık Hizmetleri Başkanı Uz. Dr. Muhammed Melik Çandar, Uzman Samet Birinci, Halk Sağlığı Başkanı Uz. Dr. Ökkeş Kepek, Başkan Yardımcısı Özkan Çalış, Destek ve Personel Hizmetleri Başkanı Salim Yıldırım, Başkan
Yardımcıları Filiz Altın ve Arif Şahin kadroya geçişi gerçekleşen personel katıldı. Program toplu çekilen fotoğrafın ardından son buldu.

Sağlık müdürü kadroya geçen personelle bir araya geldi

Sağlık müdürü kadroya geçen personelle bir araya geldi

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