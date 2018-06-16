Sağlık Müzesi'ne ziyaretçi ilgisi

EDİRNE (AA) - UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Sultan 2. Bayezid Külliyesi Sağlık Müzesi, bayramda da yerli ve yabancı çok sayıda kişi tarafından ziyaret edildi.

15. yüzyıldaki tedavi biçimlerinin minyatür ve heykellerle anlatıldığı, Edirne'nin en çok ziyaret edilen Avrupa Müze Ödüllü Sağlık Müzesi, bayramda da yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı oldu.

Müzeyi bayramın ilk günü 2 bin 500 kişi, bugün ise yaklaşık 2 bin kişi ziyaret etti.

Alanya'dan bayram tatili için Edirne'ye gelen Ayşe Tüzün, AA muhabirine yaptığı açıklamada Edirne'yi çok beğendiğini özellikle de 2. Bayezid Külliyesi Sağlık Müzesi'nin gelecek nesillere mutlak aktarılması gerektiğini vurguladı.

Müzedeki eserlerin Türkiye'nin tarihini yansıttığını ifade eden Tüzün, "Genç nesillere farkındalık yaratması için çok kıymetli bir yer. Bu yerin gelecek nesillere mutlaka aktarılması gerekiyor. Gerçekten tarihimiz, geçmişimiz için çok güzel bir yer. Ben böyle bir yerin hazırlanmasında emeği geçen herkese teşekkür ederim." dedi.