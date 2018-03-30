Sağlık öğrencilerine özel sektörde staj imkânı

Uludağ Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu öğrencileri, özel sektörde faaliyet gösteren sağlık kuruluşlarında staj yaparak, mezun olmadan önce mesleğe hazır hale gelecek.

UÜ Sağlık Hizmetleri MYO, Bursa BURTOM Sağlık Grubu ve VM Medicalpark ile imzaladığı protokol ile Tıbbi Görüntüleme Programı’nda eğitim gören öğrencilerine tecrübe kazandırmayı hedefliyor. Yıllık toplam 550 saati bulması planlanan staj programını başarı ile tamamlayan öğrenciler sektörde büyük ilgi görüyor. MYO binasında gerçekleştirilen protokol imza törenine Okul Müdürü Prof. Dr. Ufuk Şekir, BURTOM Sağlık Grubu Kurumsal Satış ve Pazarlama Koordinatörü Turhan Şentürk, VM Medicalpark Hastanesi Radyoloji Baş Teknisyeni Ali Aydemir, müdür yardımcıları ve personel katıldı.

Tören öncesinde konuşma yapan Müdür Prof. Dr. Ufuk Şekir, öğrencilerin bazı derslerde uygulama görmelerinin büyük önem taşıdığını söyledi. Tıp Fakültesi bünyesinde büyük oranda bu ihtiyacı karşıladıklarını kaydeden Prof. Dr. Ufuk Şekir, “Ancak son dönemde kontenjan sayımızın artışından dolayı hastanemiz de bu ihtiyaca cevap verememeye başladı. Tıbbî görüntüleme programı için bugün firmalarımızla bir protokol imzalayacağız. Öğrencilerimiz hem iş yeri eğitimlerindeki uygulamalarını hem de diğer derslerdeki uygulamalarını buralarda yapacaklar. Yüksekokulumuz Tıbbi Görüntüleme Programı’ndaki öğretim görevlilerimiz, öğrencilerimizin tatbikat meselesini çözebilmek için bazı firmalarla irtibata geçti. BURTOM Sağlık Grubu ve VM Medicalpark Hastanesi bizlere olumlu dönüş yaptılar. Yaptığımız protokol sayesinde tıp fakültesindeki staj yoğunluğunu azaltmış olacağız. Ayrıca öğrencilerimize de özel sektörde tıbbi görüntüleme üzerine kaliteli bir staj programı imkânı sunacağız. Bu sayede öğrencilerimiz kendi alanlarındaki farklı görüntüleme cihazlarını tanıma ve kullanma imkânı bulacaklar. Protokole göre 1. ve 2. sınıf öğrencilerimiz yıllık toplam 550 saat staj görebilecekler” diye konuştu.

Prof. Dr. Ufuk Şekir öğrencilerin staj sırasında uygulama yapma imkânına da sahip olacağına dikkati çekerek, “Firmaların da bizim öğrencilerimizi görme ve tanıma imkânı olacak. Stajı başarılı geçen öğrencilerimizin de bu firmalarda kalıcı olarak çalışma fırsatları oluşturulacak. Böylelikle Rektörümüz Prof. Dr. Yusuf Ulcay hocamızla birlikte üniversitemizin kendisine hedef olarak belirlediği 3. Nesil Üniversite sloganının altında yapan üniversite-özel sektör işbirliği anlayışını da bu protokol ile yakalama imkânı elde edeceğiz. Özel sektörde çalışmak isteyen öğrencilerimiz gösterecekleri başarı ile işlerini seçme fırsatı bulacaklar” diye konuştu.

VM Medicalpark Hastanesi Radyoloji Baş Teknisyeni Ali Aydemir de protokolün üniversiteye, öğrencilere ve firmalara hayırlı olması temennisinde bulundu. Kendisinin de Uludağ Üniversitesi’nden mezun olduğunu açıklayan Aydemir, üniversite ile iş birliği yapmaktan dolayı kurum olarak memnuniyet duyduklarını dile getirdi.