Sağlık personeli kazada yaralandı

Karabük'te gezmeye gittikleri otomobilin devrilmesi sonucu 4 sağlık personeli yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Karabük'ten Bartın'a giden M.E'nin kullandığı 34 KE 6850 plakalı otomobil, Ovacuma köyü mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle yoldan çıkarak devrildi.

Bir süre sürüklendikten sonra ağaca çarparak durabilen otomobilde sürücü M.E. ile A.Ö, S.D. ve H.A. yaralandı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen jandarma, Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ile Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri (UMKE), otomobilde sıkışan yaralıları yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından bulundukları yerden kurtardı.

Özel bir hastanede sağlık çalışanı olduğu öğrenilen yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı.

