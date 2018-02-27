Sağlık-Sen Genel Başkanı Memiş:

OSMANİYE (AA) - Sağlık-Sen Genel Başkanı Metin Memiş, "Türk Tabipler Birliği, bu ülkede sağlık çalışanları vurulduğunda, ambulanslara ve sağlık ocaklarına roket atıldığında sessiz kalırken ne zaman terörle mücadele edilse sanki savaşmış gibi gösterip HDP'nin ağzıyla 'barış' naraları atarak teröre destek veren açıklamalar yapıyor." dedi.

Memiş, Sağlık-Sen Osmaniye Şubesinin bir düğün salonunda düzenlediği İl Divan Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Türkiye'nin zor bir dönemden geçtiğini söyledi.

Türkiye'nin yıllardır zor bir dönemin içinde olduğunu anlatan Memiş, "Bu ülke üzerinde oynanan oyunlara şahitlik ettik. İçimizdeki hainler, ülkemizi bölme operasyonları çekerken, biz her türlü oyunu bozduk ve bozmayada devam edeceğiz." diye konuştu.

Memiş, Zeytin Dalı Harekatı'na değinerek "Zamanında 3 kıtaya hükmetmiş ve gittiği her yere nizam getirmiş bir milletin torunlarının sınırlarını ve mazlumları korumak gibi bir sorumluluğu var." ifadesini kullandı.

Türk Tabipler Birliğini eleştiren Memiş, şöyle devam etti: