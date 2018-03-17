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Sağlık-Sen Genel Başkanı Memiş:

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.03.2018 22:40 | Son Güncelleme

"Üniversite hastaneleri, inşallah yapılan kökten çözüm düzenlemeleriyle yakın zamanda gerçek değerini bulacak. Genel bütçeye geçtiklerinde hem istihdam sorunları ortadan kaldırılacak hem de döner sermaye bütçesi sorunları çözülecek"

AFYONKARAHİSAR (AA) - Sağlık-Sen Genel Başkanı Metin Memiş, "Üniversite hastaneleri, inşallah yapılan kökten çözüm düzenlemeleriyle yakın zamanda gerçek değerini bulacak. Genel bütçeye geçtiklerinde hem istihdam sorunları ortadan kaldırılacak hem de döner sermaye bütçesi sorunları çözülecek." dedi.

Memiş, Afyonkarahisar'da bir otelde düzenlenen sendikanın divan toplantısında, hastane çalışanlarının 2009 yılından bugüne kadar önemli kazanımlar elde ettiğini söyledi.

Üniversite hastanelerinin sorunlarının halen hat safhada olduğunu dile getiren Memiş, şunları kaydetti:

"Bu sorunlarla ilgili çalıştaylarımız ve hazırladığımız raporlarımız vardı. Bu raporlarımızı gerekli yerlere ilettik. Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısında üniversite hastaneleriyle ilgili çok önemli şeyler ortaya konuldu ama o ilk toplantı 15 Temmuz darbe girişiminden 2-3 gün önceydi. Orada alınan kararlar vardı. Bu kararların en başında üniversite hastanelerine yönelik bir uygulama birliği ve kendi içerisindeki atamalarda kolaylık sağlanması meselesi vardı. Bunun yanında bir de bilimsel çalışmalara genel bütçeden gelen yüzde 10'nluk bir pay aktarılması konusu, sözleşmeli çalışanların genel bütçeye aktarılması gibi çok önemli konular vardı. Şu anda da Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK) çok hummalı bir şekilde çalışıyor. Üniversite hastaneleri, inşallah yapılan kökten çözüm düzenlemeleriyle yakın zamanda gerçek değerini bulacak. Genel bütçeye geçtiklerinde hem istihdam sorunları ortadan kaldırılacak, hem de döner sermaye bütçesi sorunları çözülecek."

- "Mazlumlara umut olmak için bedel ödüyoruz"

Memiş, sendikacılıkta bedel ödemenin zor olduğunu, bedel ödemenin herkesin harcı ve işi olmadığını dile getirerek, "Bu bedeli de hep birlikte ödüyoruz" dedi.

Memiş, şunları kaydetti:

"Bu ülkenin geleceğine katkı sunmak için hep beraber bir bedel ödüyoruz. Hep beraber mazlumlara umut olmak için bedel ödüyoruz. Hep beraber çalışanlarımızın haklarını doğru zamanda ve doğru zeminde savunmak için bedel ödüyoruz. Bizleri bu yolda yalnız bırakmadığınız için siz değerli kardeşlerime teşekkür ediyorum."

Konuşmanın ardından Memiş'e Sağlık-Sen İstanbul 1 Nolu Şube Başkanı Durali Baki tarafından günün anısına tablo hediye edildi.

Toplantıya Memiş'in yanı sıra Sağlık-Sen Genel Başkan Vekili Semih Durmuş, Genel Başkan Yardımcıları İdris Baykan, Abdulaziz Aslan, Mustafa Örnek ve çok sayıda sendika üyesi katıldı.

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Memur Sen Genel Başkan Vekili ve Sağlık Sen Genel Başkanı Metin

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