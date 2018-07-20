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Sağlık-Sen Genel Başkanı Memiş: 550 bin sağlık çalışanın tamamı yıpranma payından faydalanmalı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.07.2018 11:15 | Son Güncelleme

Memur-Sen Başkanvekili ve Sağlık-Sen Genel Başkanı Metin Memiş, sağlık çalışanlarına yönelik yıpranma payına ilişkin,  "Şu anki haliyle  yaklaşık 350 bin sağlık çalışanını ilgilendiren bir şekilde meclise geldiğini görüyoruz.

Memur-Sen Başkanvekili ve Sağlık-Sen Genel Başkanı Metin Memiş, sağlık çalışanlarına yönelik yıpranma payına ilişkin, "Şu anki haliyle yaklaşık 350 bin sağlık çalışanını ilgilendiren bir şekilde meclise geldiğini görüyoruz. Sağlık bir ekip işidir. 550 bin sağlık çalışanın tamamı yıpranma payından faydalanmalıdır talebimiz. Yıpranma payı 6 yıla bir değil 5 yıla bir olarak tüm sağlık çalışanlarını kapsayacak şekilde düzenlemesi yapılsın geçmişe yönelik olarak verilsin noktasındaki talebimizi buradan bir kez daha yeniliyoruz" dedi.

Memur-Sen Başkanvekili ve Sağlık-Sen Genel Başkanı Metin Memiş, düzenlenen basın toplantısında konuştu.
Sağlık çalışanlarına yönelik yıpranma payına ilişkin Memiş, "4 yıl hantal bürokrasinin engeline takılan yıpranma payı Türkiye'nin yeni döneminde artık bürokratik engelin olmadığı denildiği yeni Türkiye döneminde ilk meclise gelen kanun teklifi arasında yer almaktadır. Bu yeni dönemin ne kadar hızlı hareket ettiğinin bir göstergesidir. Şu anki haliyle yaklaşık 350 bin sağlık çalışanını ilgilendiren bir şekilde meclise geldiğini görüyoruz. Sağlık bir ekip işidir. 550 bin sağlık çalışanın tamamı yıpranma payından faydalanmalıdır talebimiz. Tüm çalışanların yıpranma payı alması gerektiği konusunda ortaya koyacağımız raporlar ile kendilerine sunacağız tüm çalışanlara yansıması için mücadelemizi vereceğiz" diye konuştu.

"ŞİDDET UYGULAYANLARIN YANINA KAR KALMAMASI İÇİN TUTUKLU YARGILAMANIN ÇIKARTILMASI GEREKİYOR"
Sağlık çalışanlarına yönelik şiddete değinen Memiş, "Sağlıkta bir diğer gündem, 'şiddet.' Şanlıurfa Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde görev yapan Dr. Bahattin Ahmet Yalçın saldırıya uğradı. Buna tepki gösteriyoruz hep birlikte şiddete karşı durmalıyız. Şiddet uygulayanların yanına kar kalmaması için tutuklu yargılamanın çıkartılması gerekiyor" dedi.

"YIPRANMA PAYI 6 YILA BİR DEĞİL 5 YILA BİR OLARAK TÜM SAĞLIK ÇALIŞANLARINI KAPSASIN"
Memiş, "Yıpranma payı 6 yıla bir değil 5 yıla bir olarak tüm sağlık çalışanlarını kapsayacak şekilde düzenleme yapılsın geçmişe yönelik olarak verilsin noktasındaki talebimizi buradan bir kez daha yeniliyoruz" dedi.

"DALGA GEÇER GİBİ 'YANLIŞ BACAĞINI AMELİYAT ETMİŞİZ GEL YARIN ÖBÜRÜNÜ YAPALIM'"
Yalova'daki yanlış parmak ameliyat edilmesine ilişkin bir soruya Memiş, "İnsanız hata yapabiliriz ama internette dolaşan o haberin çok doğru olduğuna inanmıyorum. Bu çocuk oyuncağı da değil. Dalga geçer gibi 'yanlış bacağını ameliyat etmişiz gel yarın öbürünü yapalım.' gibi bir ifadeyi hiç bir doktorumuz, sağlık çalışanımız asla konuşmaz. Bu hatanın olduğuna inanmıyorum ama eksiklerimiz, yanlışlarımız olabilir. Hekimin dalga geçer gibi bu ifadeyi kullandığına inanmıyorum. Bir hekimin, hemşirenin yaptığı üslup hatasını o meslek gurubuna bir kindarlık oluşturabiliyor dikkatli bir üslup kullanılmalı" ifadelerini kullandı.

Görüntü dökümü
- Metin Memiş'in açıklaması
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Hakime TORUN /ANKARA (DHA)

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