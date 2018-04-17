İş Sağlığı Kongresinde konuşan Sağlık-Sen Genel Başkanı Metin Memiş, "Güvende değiliz. Mobbing, tükenmişlik sendromu, psikolojik travmalar. Bunların hepsi, bizim hiç de yabancısı olmadığımız gerçekler. Daha hijyenik çalışma ortamlarının oluşturulması gerekiyor" dedi.

Sağlık-Sen ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının birlikte düzenlediği 1. Ulusal Sağlık Hizmetlerinde Çalışan Sağlığı ve Güvenliği Kongresi, Ankara’da bir otelde yapıldı. Programın açılışına Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Memur-Sen Genel Başkan Vekili ve Sağlık-Sen Genel Başkanı Metin Memiş, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Dr. Serhat Ayrım ve çok sayıda davetli ve bürokrat katıldı. Programın açılışında konuşan Sağlık-Sen Genel Başkanı Metin Memiş, sağlık hizmetlerinin karışık bir yapıya sahip olduğunu, gerek hizmet edilen alandaki çeşitlilik, belirsizlik, tehlike ve risklerin yoğunluğu, gerekse hizmet alanlarında olağan dışı tutum ve davranışları sergilemeye açık olmasının görmezden gelinemeyeceğini söyledi. Sağlık çalışanlarının çalışma şartlarından dolayı büyük mağduriyetler yaşadığını hatırlatan Memiş, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ise, ‘Önce İş Güvenliği’ diyerek çalışan güvenliğine dikkat çektiğini vurguladı.

Hasta güvenliği ve daha iyi bir sağlık hizmeti isteniyorsa, vatandaşa bu hizmeti sunan sağlık çalışanlarının güvenliğinin sağlanması gerektiğini söyleyen Memiş, "Sağlık çalışanları hem mesleki risklerden hem de meslek hastalıklarından korunmalıdır. Olay yerine yetişmek için zamanla yarışan gencecik paramediklerimizin trafik kazalarında aramızdan ayrılmasını yok mu sayalım? Hastasından kan almaya çalışırken eline batan iğne ile Kırım Kongo kanamalı ateşinden hayatını kaybeden Nazlı Hemşire için üzülmeyelim mi? Hastası tarafından öldürülen Dr. Ali Menekşe’yi, hasta yakını tarafından öldürülen Dr. Ersin Aslan’ı nasıl unutabiliriz?" şeklinde konuştu.

"Sağlık çalışanları risk altında"

Çalışma şartlarındaki olumsuzluktan dolayı hemşirelerin anksiyete bozukluğu yaşadıklarını, anestezi çalışanlarının dermatit, ebelerin bel fıtığı, laborantların hepatite, radyoloji çalışanlarının ise kansere yakalandığını ileri süren Memiş, hekimlerin ise bu hastalıkların hepsine yakalandığını kaydetti. Bu hastalıkların yanı sıra sağlık çalışanlarının karşılaştığı başka sorunlar da olduğuna dikkat çeken Memiş, bunların başında ise şiddetin geldiğini ifade etti. Sağlık çalışanlarının ruhen de bir saldırı yaşadığını ve güvende olmadıklarının altını çizen Memiş, "Güvende değiliz. Mobbing, tükenmişlik sendromu, psikolojik travmalar. Bunların hepsi, bizim hiç de yabancısı olmadığımız gerçekler. Daha hijyenik çalışma ortamlarının oluşturulması gerekiyor" dedi.

Sağlık Bakanlığının, Sağlık Kalite Standartları üzerinden hastaneleri puanlaması gibi, kaliteli ve nitelikli çalışma ortamlarında sağlık çalışanlarının memnuniyetinin de önemsenmesi ve bu konuda elde edilecek başarının, sağlık tesisleri için de pozitif bir gösterge olması gerektiğini belirten Memiş, "Yani, çalışanlar olarak biz de memnun edildiğimiz kadarıyla sağlık tesisine bir averaj sağlıyoruz, bu sayede sağlık tesisleri bir değer kazanıyor. Sağlık sistemi sadece hasta merkezli olmaz, yalnızca hastanın güvenliği, rahatı, memnuniyeti, beklentisi karşılanarak olmaz. Sürdürülebilir ve başarılı bir sağlık sistemi için sağlık çalışanlarımızın da mesleki saygınlığını gözetmek, iş sağlığı ve güvenliği konusunda gerekli tedbirleri almak, iş tatminini sağlamak ve çalışma koşullarını daha da ileriye götürmek zorundasınız. Yoksa bu sistem sürdürülebilir değildir. Sağlık çalışanlarımızı ezerek, üzerek, örseleyerek, yetersiz istihdam, ağır çalışma koşulları, şiddet, mobbing ve tükenmişlik içerisinde hastaları daha fazla memnun edemezsiniz" ifadesini kullandı.