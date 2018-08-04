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Sağlık-Sen Genel Başkanı Metin Memiş:

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.08.2018 14:49 | Son Güncelleme

"Sendikacılık yaparken 'önceliğimiz ülkemiz ve vatanımızın geleceği' diyoruz"

Sağlık-Sen Genel Başkanı Metin Memiş, "Sendikacılık yaparken 'önceliğimiz ülkemiz ve vatanımızın geleceği' diyoruz." dedi.

Memiş, bir otelde düzenlenen Sağlık-Sen Çankırı Şubesi 4. Olağan Genel Kurulunda yaptığı konuşmada, Memur-Sen konfederasyonunun 1 milyon 10 bin üyesiyle Türkiye'nin en büyük sivil toplum hareketi olduğunu söyledi.

Memur-Sen'in sendikacılık adına farklı bir anlayış ortaya koyduğunu belirten Memiş, sendikacılık yaparken yarınından endişe duyulan bir Türkiye istemediklerini vurguladı.

Memiş, şunları kaydetti:

"Sendikacılık yaparken 'önceliğimiz ülkemiz ve vatanımızın geleceği' diyoruz. Başımızı yastığa koyarken yarınımızdan endişe duyduğumuz bir Türkiye uykusuna uyumak istemiyoruz, çocuklarımızın gelecekte dünyada mutlu olacağı lider bir Türkiye uykusuna uyumak istiyoruz. Onun için milli refleksle önce ülkemiz, önce milletimiz ve bu milletin geleceği diye sendikacılık yapıyoruz."

Türkiye tarihinde darbelerle millete bedel ödetildiğini ve Memur-Sen'in yapılan bütün haksızlıkların karşısında durduğunu anlatan Memiş, şöyle konuştu:

"Bu ülkeyi 24 Haziran seçimleri öncesinde dolarla, patatesle, soğanla terbiye etmeye çalışanlar, bugün bir papaz yüzünden ülkemize, iki bakanımıza ambargo koymaya çalışanlar, bu ülkeye gözdağı vermeye çalışanlar hiç kusura bakmasın bu millet var olduğu sürece, bu milletin imanı var olduğu sürece bu ülkeyi kimseye teslim etmeyeceğiz. Kanımızın son damlasına kadar içerideki ve dışarıdaki hainlerle de yedi düvelle de hep birlikte mücadele edeceğiz."

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çankırı genel kurul Memur Sen Metin Memiş Sağlık-Sen

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