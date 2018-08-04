Sağlık-Sen Genel Başkanı Metin Memiş, "Sendikacılık yaparken 'önceliğimiz ülkemiz ve vatanımızın geleceği' diyoruz." dedi.

Memiş, bir otelde düzenlenen Sağlık-Sen Çankırı Şubesi 4. Olağan Genel Kurulunda yaptığı konuşmada, Memur-Sen konfederasyonunun 1 milyon 10 bin üyesiyle Türkiye'nin en büyük sivil toplum hareketi olduğunu söyledi.

Memur-Sen'in sendikacılık adına farklı bir anlayış ortaya koyduğunu belirten Memiş, sendikacılık yaparken yarınından endişe duyulan bir Türkiye istemediklerini vurguladı.

Memiş, şunları kaydetti:

"Sendikacılık yaparken 'önceliğimiz ülkemiz ve vatanımızın geleceği' diyoruz. Başımızı yastığa koyarken yarınımızdan endişe duyduğumuz bir Türkiye uykusuna uyumak istemiyoruz, çocuklarımızın gelecekte dünyada mutlu olacağı lider bir Türkiye uykusuna uyumak istiyoruz. Onun için milli refleksle önce ülkemiz, önce milletimiz ve bu milletin geleceği diye sendikacılık yapıyoruz."

Türkiye tarihinde darbelerle millete bedel ödetildiğini ve Memur-Sen'in yapılan bütün haksızlıkların karşısında durduğunu anlatan Memiş, şöyle konuştu: