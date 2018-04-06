Sağlık-Sen’den dilek ağacı projesi

Sağlık-Sen Antalya Şubesi, dilek ağacı projesi ile 23 Nisan Çocuk Bayramı’nda lösemili çocukların dileklerini yerine getirecek.
Sağlık-Sen Antalya Şubesi, 1-7 Nisan Kanser Haftası münasebetiyle Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Çocuk Onkoloji Servisinde tedavi gören lösemili çocukları unutmadı. 2-4 Nisan tarihleri arasında servis girişine konulan dilek ağacının dallarına dileklerinin yazılı olduğu zarfları asan lösemili çocuklar 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramında hediyelerine kavuşmayı heyecanla bekliyor.
Sendika Şube Başkanı Sinan Kuluöztürk, sendika olarak bu projeyi sosyal bir sorumluluk olarak gördüklerini kaydetti. Kuluöztürk, “Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Çocuk Onkoloji Servisinde küçük bedenleri ile büyük savaşlar veren çocuklarımıza manevi destek sağlamak ve sosyal farkındalığı arttırmayı amaçladık” dedi. Öte yandan çocukların dilekleri arasında nişanlık elbise, Barbie rüya evi, bisiklet, prenses elbisesi ve peruk gibi istekler yer aldığı gözlendi.
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