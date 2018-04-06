HABER

Sağlık-Sen’den dilek ağacı projesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.04.2018 09:44 | Son Güncelleme

Sağlık-Sen Antalya Şubesi, dilek ağacı projesi ile 23 Nisan Çocuk Bayramı’nda lösemili çocukların dileklerini yerine getirecek.Sağlık-Sen Antalya Şubesi, 1-7 Nisan Kanser Haftası münasebetiyle Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Çocuk Onkoloji Servisinde tedavi gören lösemili çocukları unutmadı.

Sağlık-Sen’den dilek ağacı projesi

Sağlık-Sen Antalya Şubesi, dilek ağacı projesi ile 23 Nisan Çocuk Bayramı’nda lösemili çocukların dileklerini yerine getirecek.
Sağlık-Sen Antalya Şubesi, 1-7 Nisan Kanser Haftası münasebetiyle Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Çocuk Onkoloji Servisinde tedavi gören lösemili çocukları unutmadı. 2-4 Nisan tarihleri arasında servis girişine konulan dilek ağacının dallarına dileklerinin yazılı olduğu zarfları asan lösemili çocuklar 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramında hediyelerine kavuşmayı heyecanla bekliyor.
Sendika Şube Başkanı Sinan Kuluöztürk, sendika olarak bu projeyi sosyal bir sorumluluk olarak gördüklerini kaydetti. Kuluöztürk, “Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Çocuk Onkoloji Servisinde küçük bedenleri ile büyük savaşlar veren çocuklarımıza manevi destek sağlamak ve sosyal farkındalığı arttırmayı amaçladık” dedi. Öte yandan çocukların dilekleri arasında nişanlık elbise, Barbie rüya evi, bisiklet, prenses elbisesi ve peruk gibi istekler yer aldığı gözlendi.

Sağlık-Sen’den dilek ağacı projesi

Sağlık-Sen’den dilek ağacı projesi

Canan Karatay önerdi: İlaç yerine bunu yiyinCanan Karatay önerdi: İlaç yerine bunu yiyin
Furkan Yıldırım'n cesedi bulundu!Furkan Yıldırım'n cesedi bulundu!
Akşener'den Erdoğan'a kamuflaj tepkisi! Akşener'den Erdoğan'a kamuflaj tepkisi!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'ndeki saldırgan Volkan Bayar 23 el ateş etmiş!

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'ndeki saldırgan Volkan Bayar 23 el ateş etmiş!

Kayınpeder damadına aşık oldu! Aşk mesajları ortaya çıktı

Kayınpeder damadına aşık oldu! Aşk mesajları ortaya çıktı

Survivor'dan diskalifiye edilen yarışmacı Ecem Karaağaç neler yaşadığını açıkladı

Survivor'dan diskalifiye edilen yarışmacı Ecem Karaağaç neler yaşadığını açıkladı

2019 Cumhurbaşkanlığı seçimleriyle ilgili son anket! İşte AK Parti-MHP ittifakının oy oranı

2019 Cumhurbaşkanlığı seçimleriyle ilgili son anket! İşte AK Parti-MHP ittifakının oy oranı

Rusya'dan 'İngiltere'ye ateşle oynuyorsunuz' uyarısı

Rusya'dan 'İngiltere'ye ateşle oynuyorsunuz' uyarısı

Abdullah Gül'ün aday olması Erdoğan'ın işine yarar mı? Ahmet Hakan yazdı

Abdullah Gül'ün aday olması Erdoğan'ın işine yarar mı? Ahmet Hakan yazdı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İstanbul merkezli 18 ilde FETÖ operasyonu: Hakim-savcı aday adayları için yakalama kararı

İstanbul merkezli 18 ilde FETÖ operasyonu: Hakim-savcı aday adayları için yakalama kararı

Tosun'un karakutusu ortaya çıktı!

Tosun'un karakutusu ortaya çıktı!

Tunceli'deki operasyon sonrası dikkat çeken detaylar! 7 teröristten 3'ü...

Tunceli'deki operasyon sonrası dikkat çeken detaylar! 7 teröristten 3'ü...

Zekeriya Öz'ün gizli tanığı suç örgütü lideri Zindaşti İstanbul'da yakalandı!

Zekeriya Öz'ün gizli tanığı suç örgütü lideri Zindaşti İstanbul'da yakalandı!

Afrin'de yakalanan teröristten kan donduran itiraf: Kaçmasınlar diye ayaklarının altını kestik

Afrin'de yakalanan teröristten kan donduran itiraf: Kaçmasınlar diye ayaklarının altını kestik

TSK'dan Kuzey Irak'a hava harekatı! Hepsi imha edildi!

TSK'dan Kuzey Irak'a hava harekatı! Hepsi imha edildi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.