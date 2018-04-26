Sağlık Sen’den Ebeler haftası kutlaması

Sağlık-Sen Antalya Şube Başkanı Sinan Kuluöztürk, 21-28 Nisan Ebeler Haftasını kutladı.

Sağlık-Sen Antalya Şube Başkanı Sinan Kuluöztürk, ebelerin kadının, ailenin ve toplumun sağlık danışmanları olduğunu, doğum öncesi ve sonrasında ailelerin yanında olarak, onları eğiterek sağlıklı nesillerin oluşmasına katkı sağladıklarını belirtirken diğer sağlık çalışanları gibi bazı beklentileri olduğunu söyledi. Kuluöztürk, “Türkiye’de 550 bin sağlık çalışanı bulunmaktadır. Bunların 53 bini ebe olarak hizmet vermektedir. Sağlık çalışanları yıpranma payının adil bir şekilde pay edilmesini, döner sermaye sisteminin değiştirilmesini, şiddeti ortadan kaldıracak düzenlemelerin yapılması ve acilen cezaların uygulanmasını istiyor” dedi.

Kuluöztürk, sağlık emekçilerine yönelik şiddeti artıran unsurlar arasında, şiddeti uygulayan kişilerin cezalandırılmayacakları ya da önemsenecek bir yaptırımla karşılaşmayacakları düşüncesi olduğunu aktardı. Kuluöztürk, “Sağlık çalışanlarına yönelik şiddete asla hoşgörü gösterilmeyeceği, aksine şiddet suçlarının mutlaka cezalandırılacağı düşüncesinin yerleştirilmesi ve kamu sağlığını bozduğu için de ayrıca cezalandırılacağı düşüncesinin oluşturulması, önleyicilik açısından önemli bir adım olacaktır” diye konuştu.

Şeyh Edebali’nin “insanı yaşat ki devlet yaşasın, İnsanı yücelt ki devlet yücelsin” anlayışının ete kemiğe büründüğü hizmet alanının sağlık olduğunun altını çizen Sinan Kuluöztürk, Yeni Türkiye yaşatma ideali üzerinde büyüyecekse bunun ilhamının sağlık çalışanlarından alınacağının altını çizdi.

