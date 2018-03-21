Sağlıkçı öğrencilerden anlamlı kutlama

Aydın’ın Nazilli İlçesinde Sağlık Meslek Lisesi-İbn-i Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından okul bahçesinde hazırlanan 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitler Günü anma etkinlikleri yoğun katılımla gerçekleşti. Etkinlikler kapsamında oldukça zengin bir program hazırlayan öğrenciler, konuklarına tavuklu pilav, ayran ve lokma ikramında bulundu.

Nazilli Sağlık Meslek Lisesi-İbn-i Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından Aydoğdu Mahallesinde bulunan okul bahçesinde düzenlenen etkinliğe İlçe Milli Eğitim Müdürü Hıdır Dağaşan başta olmak üzere şube müdürü Yılmaz Bilen, Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Güven Eker, ilçedeki diğer okulların müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Şehit ailesi konukları oldu

Sağlık Meslek Lisesi-Nazilli İbn-i Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü İhsan Çatma, yaptığı açıklamada, “Her yıl geleneksel olarak yaptığımız Çanakkale Şehitleri Anma Programını bu sene Afrin Şehitlerimiz için de yapma gereği duyduk. Özellikle öğretmen arkadaşlarımızın ve velilerin katkısıyla bu hayrı gerçekleştirdik. Biz bunu artık geleneksel hale getirdik. Her sene okulumuz 2-3 defa hayır yapıyor. Bu konuda katkı veren öğretmenlerimize, öğrencilerimize ve velilerimize teşekkür ediyorum. Bir dua okumuş olduk. Okuduğumuz duayı şehitlerimizin ruhuna hediye ettik. Yakın zamanda şehit olan Nazillili Mehmet Dinek kardeşimizin ailesi de bizi kırmadılar, sağolsunlar bu yoğun dönemde buraya kadar geldiler. Onlar da okuduğumuz duaya katıldılar ve ‘amin’ dediler. Onlardan da Allah razı olsun. Kendilerine Allah’tan sabır diliyorum. Etkinliklerimizle Çocuklarımıza Çanakkale ruhunu aşılamaya çalışıyoruz” dedi.