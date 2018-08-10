Sağlıkçılar kök hücre bağışında bulundu

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'teki 25 Aralık Devlet Hastanesinde personel arasında düzenlenen kampanyada bağışlanan kök hücreler, iki hasta için umut oldu.

Hastaneden yapılan açıklamaya göre, ocak ayında Türk Kızılayı iş birliğiyle personele kök hücre hakkında eğitim verildi ve bağış kampanyası düzenlendi.

Kampanya kapsamında 300 hastane çalışanı kök hücre bağışında bulundu. Bu bağışlardan ikisi kök hücre nakli bekleyen iki hasta için umut oldu.

Açıklamada, değerlendirmelerine yer verilen Hastane Başhekimi Opr. Dr. Mehmet Emin Türk, kök hücre bağışı konusunda farkındalık oluşturmak adına böyle bir projeye imza attıklarını belirtti.

Hayat kurtarmak amacıyla başlattıkları kampanya sonrasında 2 hastane personelinin kök hücresinin 2 hastayla uyumlu olduğunun belirlendiğini dile getiren Türk, "Umutluyuz, bağışçılarımızla gurur duyuyoruz." dedi.

Hastanenin kan merkezi sorumlusu Dr. Umut Deniz de Gaziantep'te sadece 25 Aralık Devlet Hastanesinde farkındalık oluşturmak adına 300 civarında çalışandan kök hücre bağışı topladıklarını kaydetti.

Kızılayın 2 hastane çalışanının verdiği kan örneğinin 2 hastayla eşleştiğinin bildirildiğini ifade eden Deniz, "Kök hücre bağışlarında nadir olan bu eşleşme sayısı bizleri sevindirdi. Hastane çalışanlarımız tekrar kan vererek testlerden geçecek." diye konuştu.

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