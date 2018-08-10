HABER

Sağlıkçılar kök hücre bağışında bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.08.2018 12:20 | Son Güncelleme

Gaziantep 25 Aralık Devlet Hastanesinde personel arasında düzenlenen kampanyada bağışlanan kök hücreler, iki hasta için umut oldu - Kan merkezi sorumlusu Dr. Umut Deniz: - "Kök hücre bağışlarında nadir olan bu eşleşme sayısı bizleri sevindirdi. Hastane çalışanlarımız tekrar kan vererek testlerden geçecek"

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'teki 25 Aralık Devlet Hastanesinde personel arasında düzenlenen kampanyada bağışlanan kök hücreler, iki hasta için umut oldu.

Hastaneden yapılan açıklamaya göre, ocak ayında Türk Kızılayı iş birliğiyle personele kök hücre hakkında eğitim verildi ve bağış kampanyası düzenlendi.

Kampanya kapsamında 300 hastane çalışanı kök hücre bağışında bulundu. Bu bağışlardan ikisi kök hücre nakli bekleyen iki hasta için umut oldu.

Açıklamada, değerlendirmelerine yer verilen Hastane Başhekimi Opr. Dr. Mehmet Emin Türk, kök hücre bağışı konusunda farkındalık oluşturmak adına böyle bir projeye imza attıklarını belirtti.

Hayat kurtarmak amacıyla başlattıkları kampanya sonrasında 2 hastane personelinin kök hücresinin 2 hastayla uyumlu olduğunun belirlendiğini dile getiren Türk, "Umutluyuz, bağışçılarımızla gurur duyuyoruz." dedi.

Hastanenin kan merkezi sorumlusu Dr. Umut Deniz de Gaziantep'te sadece 25 Aralık Devlet Hastanesinde farkındalık oluşturmak adına 300 civarında çalışandan kök hücre bağışı topladıklarını kaydetti.

Kızılayın 2 hastane çalışanının verdiği kan örneğinin 2 hastayla eşleştiğinin bildirildiğini ifade eden Deniz, "Kök hücre bağışlarında nadir olan bu eşleşme sayısı bizleri sevindirdi. Hastane çalışanlarımız tekrar kan vererek testlerden geçecek." diye konuştu.

@gmail.com>@gmail.com>

PARTNERKızıyla denizdeKızıyla denizde
5 çocuğu doktor, öğretmen ve hemşire olan anne okuma yazma kursunda5 çocuğu doktor, öğretmen ve hemşire olan anne okuma yazma kursunda
Bakan Kurum: Karadeniz Bölgesi için stratejik eylem planı hazırlıyoruzBakan Kurum: Karadeniz Bölgesi için stratejik eylem planı hazırlıyoruz
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
25 Aralık Devlet Hastanesi Gaziantep kök hücre bağışı

En Çok Okunan Haberler

Dolar ne kadar? Çeyrek altın fiyatlarında son durum - 10 Ağustos Cuma güncel dolar, euro ve altın yorumları

Dolar ne kadar? Çeyrek altın fiyatlarında son durum - 10 Ağustos Cuma güncel dolar, euro ve altın yorumları

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Onların doları varsa bizim de halkımız, Allah'ımız var

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Onların doları varsa bizim de halkımız, Allah'ımız var

CHP'li Abdüllatif Şener'den tartışma yaratacak dolar yorumu

CHP'li Abdüllatif Şener'den tartışma yaratacak dolar yorumu

'Rahip Brunson' iddianamesinde gizli tanık 'Dua'dan çarpıcı ifadeler: Armagedon savaşı ve 13. kabile

'Rahip Brunson' iddianamesinde gizli tanık 'Dua'dan çarpıcı ifadeler: Armagedon savaşı ve 13. kabile

Yükselen dolara Merkez Bankası nasıl müdahale edebilir? Dolar için 7 senaryo!

Yükselen dolara Merkez Bankası nasıl müdahale edebilir? Dolar için 7 senaryo!

Financial Times: ABD Türkiye'ye süre verdi

Financial Times: ABD Türkiye'ye süre verdi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Şırnak ve Mardin'de operasyon!

Şırnak ve Mardin'de operasyon!

PKK kampında iğrenç olay! Murat Karayılan hakkındaki iddia kan dondurdu

PKK kampında iğrenç olay! Murat Karayılan hakkındaki iddia kan dondurdu

Uzay gözlemlerinin yapılabileceği en karanlık nokta Isparta'da

Uzay gözlemlerinin yapılabileceği en karanlık nokta Isparta'da

Ordu'daki sel felaketi için son dakika açıklama!

Ordu'daki sel felaketi için son dakika açıklama!

Wattozz’un fotoğrafları paylaşıldı

Wattozz’un fotoğrafları paylaşıldı

Nagehan Alçı, 'Yerel seçimler Ekim 2018'e alınmak zorunda' dedi, nedenlerini sıraladı

Nagehan Alçı, 'Yerel seçimler Ekim 2018'e alınmak zorunda' dedi, nedenlerini sıraladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.