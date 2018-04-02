"Sağlıkçılarımız üzerine düşeni en iyi şekilde yaptı"

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, sağlık personelinin Zeytin Dalı Harekatı'nda üzerine düşen görevi en iyi şekilde yerine getirdiğini bildirdi.

Demircan, Suriye'nin Afrin bölgesinde el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) görevlisi Burak Tatar'ın cenaze törenine katıldıktan sonra beraberinde Vali Seyfettin Azizoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, İl Emniyet Müdürü Mehmet Aslan, İl Sağlık Müdürü Dr. Mahmut Uçar ve AK Parti İl Başkanı Mehmet Emin Öz ile Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesini ziyaret etti.

Basına kapalı gerçekleşen programın ardından Demircan, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'e ziyarette bulundu.

Bakan Demircan, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, şehit Tatar'a Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır dileyerek, "Milletimizin başı sağ olsun. Bütün sağlık camiasına da başsağlığı diliyorum." dedi.

Sağlık personelinin Zeytin Dalı Harekatı'nda üstlendiği göreve işaret eden Demircan "Sağlıkçılarımız Türkiye'yi tehdit eden terör belasına karşı, milletimizin ve devletimizin almış olduğu Zeytin Dalı Harekatı'nda ve bu kararların icrasında üzerine düşeni en iyi şekilde yerine getirdiler. Bu vesileyle bütün şehitlerimize Cenabıhakk'tan rahmet diliyorum. Onlar bu vatanın vatan olmasında canlarını, kanlarını feda eden çok değerli insanlarımız." diye konuştu.