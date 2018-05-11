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"Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Yaşam" projesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.05.2018 14:13 | Son Güncelleme

Proje kapsamında basın mensuplarına ve işitme engelli vatandaşlara 35 bisiklet dağıtıldı - Düzce Valisi Zülkif Dağlı : - "Arkadaşlarımız acil haberlere bundan sonra bu bisikletlerle gidecekler. Hem de bisiklet kullanımının yaygınlaştırılması için güzel bir adım oldu. Basın mensubu arkadaşlarımız da bu bisikletleri kullanarak çevreye örnek olacaklar"

Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülen "Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Yaşam" projesi kapsamında Düzce'deki basın mensuplarına ve işitme engelli vatandaşlara 35 bisiklet dağıtıldı.

Düzce İl Sağlık Müdürlüğü tarafından valilik bahçesinde yapılan törende, ildeki basın mensupları ve işitme engelli vatandaşlara proje kapsamında bisikletler teslim edildi.

Basın mensupları daha sonra valilik bahçesinde bisikletlerle tur attı.

Törende konuşan Düzce Valisi Zülkif Dağlı, basın mensuplarının artık haberlere bisikletle gideceğini ifade ederek, şöyle konuştu:

"Arkadaşlarımız acil haberlere bundan sonra bu bisikletlerle gidecekler. Hem de bisiklet kullanımının yaygınlaştırılması için güzel bir adım oldu. Basın mensubu arkadaşlarımız da bu bisikletleri kullanarak çevreye örnek olacak."

Düzce İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Başkanı Uzman Dr. Ökkeş Kepek de, bakanlık tarafından hazırlanan proje kapsamında çalışmaların sürdüğünü kaydetti.

Kepek, örnek bir çalışma yapıldığını vurgulayarak "Fiziksel aktivite algısını arttırmak amacıyla ilimizde çalışan muhabir arkadaşlarımıza bisiklet hediye ediyoruz. Bunun yanında işitme engelli kardeşlerimizi de unutmuyoruz, onların da fiziksel aktivitelerini arttırmak amacıyla burada bulunuyoruz." şeklinde konuştu.

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