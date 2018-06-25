Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven, "Bugün itibarıyla cumhurbaşkanı seçimine ilişkin sandık sonuçlarından yüzde 99,91'i sisteme işlendi." dedi.

Güven, YSK'ye gelişinde Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne ilişkin basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Çok büyük sorunların olmadığı güzel bir seçimin sonuçlandığını ifade eden Güven, seçim sonuçlarının hayırlı olması temennisinde bulundu.

Her seçimde, sandık başında siyasi parti temsilcilerinin çoğunlukta olduğu sandık kurulu üyelerinin tutmuş olduğu tutanakların kendilerine ulaştığında, bunları siyasi partilerle eş zamanlı paylaştıklarını vurgulayan Güven, şunları kaydetti:

"Dün de bu sandıkları siyasi partilerimizle paylaştık. Bugün itibarıyla gelirken yolda aldım. Cumhurbaşkanlığı seçimine ilişkin, sandık sonuç tutanaklarının yüzde 99, 91'i sisteme işlendi. Akşam bu sisteme işlenen ve siyasi partilerle paylaştığımız sonuçları, tutanakları alt alta toplamak suretiyle biz sonuçları ilan ettik, açıkladık. Bizim açıkladığımız gibi isterlerse aynı bilgiler, belgeler benim açıklama yaptığım saat ve dakika itibarıyla seçime katılan siyasi partilerin elinde de vardı. Onlar da aynı açıklamayı yapma imkanları vardı. Sağlıklı bir seçim oldu. Siyasi partilerle paylaştığımız bilgileri biz alt alta koyarak sonuçları açıkladık, açıklıyoruz."