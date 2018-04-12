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Sağlıklı Kentler Birliği Erzurum’da Toplanıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.04.2018 14:49 | Son Güncelleme

Sağlıklı Kentler Birliği, Erzurum Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde 13-15 Nisan 2018 tarihlerinde toplanıyor.Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel başkanlığında çalışmalarını sürdüren, kent, kent sağlığı ve kent sağlığını etkileyen etmenler konu başlıklarında eğitimler, çalıştaylar, konferanslar ve araştırmalar yapan Sağlıklı Kentler Birliği, Erzurum Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde 13-15 Nisan 2018 tarihlerinde toplanıyor.

Sağlıklı Kentler Birliği, Erzurum Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde 13-15 Nisan 2018 tarihlerinde toplanıyor.
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel başkanlığında çalışmalarını sürdüren, kent, kent sağlığı ve kent sağlığını etkileyen etmenler konu başlıklarında eğitimler, çalıştaylar, konferanslar ve araştırmalar yapan Sağlıklı Kentler Birliği, Erzurum Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde 13-15 Nisan 2018 tarihlerinde toplanıyor. Birliğin 29.Olağan Meclis toplantısının yapılacağı buluşmada ayrıca Doç. Dr. Gül Sayan Atanur ve Doç. Dr. Asım Mustafa Ayten’in düzenleme kurulu başkanlıklarında “Fiziksel Aktivite ve Kentsel Yaşam Kalitesi” konu başlıklı konferans gerçekleşecek.
Sağlıklı Kentler Birliği ve Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Erzurum konferansı ile ilgili olarak, “Üye belediyelerimize yönelik sorumluluklarımızın farkındayız. Bu konferansta da insanların önemli sorunları arasında yer alan fiziksel aktivite ve kentsel yaşam kalitesi konularını ele alacağız. Sporun, bisiklet ve bisiklet yollarının kentsel yaşam kalitemize katkıları üzerinde üye belediyelerimiz ile fikir alışverişinde bulunacağız. Konferansa desteklerinden dolayı ev sahibi Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ve ekibine teşekkür ederim” dedi.
Birliğe üye 70 belediyenin yanı sıra, bakanlıklar, üniversiteler, kamu kurum ve kuruluşları, dernekler ve STK’ların katılımının beklendiği konferans Erzurum’da kış turizmi ile ünlü Palandöken’de gerçekleşecek.

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