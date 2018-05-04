Sağlıklı Nesil Sağlıklı Gelecek Yarışması Ödül Töreni

İSTANBUL (AA) - Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, bağımlılıkla mücadele kapsamında Yeşilay ile işbirliği içerisinde Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Eğitim Programı hazırlandığını belirterek, "Sigara, alkol, uyuşturucu madde, teknoloji bağımlılığı ve sağlıklı yaşam alanlarında öğrencileri ve öğretmen ve aileleri bilgilendiriyoruz. Her yıl yaklaşık 10 milyona yakın öğrencimizi, 2 milyona yakın velimizi ve 500 binden fazla öğretmenimizi bilgilendiriyoruz, farkındalıklarını artırmaya çalışıyoruz." dedi. Yeşilay ve Milli Eğitim Bakanlığı işbirliğinde, Turkcell sponsorluğunda Türkiye'de tüm ilkokul, ortaokul ve liselerde uygulamaya geçirilen, bağımlılık temalı görsel ve edebi alanda eserlerin ödüllendirildiği "Sağlıklı Nesil Sağlıklı Gelecek Yetenek Yarışması"nın ödül töreni, Sepetçiler Kasrı'nda düzenlendi. Bakan Yılmaz, ödül törenindeki konuşmasında, Türkiye'nin en değerli varlığı ve mukayeseli üstünlüğünün genç nüfusu olduğunu ve bunu korumak için sevgiyi her çalışmanın esası kılmak gerektiğini dile getirdi.

Eğitimciler ve anne babaların, çocukların yüreğine dokunması, onları sevmesi ve onlara güvendiğini göstermesi gerektiğine işaret eden Yılmaz, "Biz, bunu yaparsak inanıyoruz ki tek bağımlılıkları olacaktır. O da bu ülkeye, bu vatana, bu millete olan sevdasıdır." ifadelerini kullandı. Yılmaz, yaşanan değişim ve gelişimde gençleri bekleyen bağımlılıkla ilgili risklerin artığına dikkati çekerek, şöyle devam etti: "Yapılması gereken, bu riskleri en aza indirmek, nihayetinde yok etmek. Öğrencilerin her türlü zararlı alışkanlıklardan ve bağımlılıklardan kaçınmasını sağlamak, eğitim sisteminin temel görevlerinden biridir. Eğitim programlarında yapılan güncellemeyle değerler eğitimini, eğitim programlarının ayrılmaz parçası haline getirdik. Her seviyedeki öğretim programı için 10 kök değer belirledik. Bunlar, adalet, dostluk, dürüstlük, özdenetim, sabır, saygı, sevgi, sorumluluk, vatanseverlik ve yardımseverliktir. Aslında bu değerler sadece bizim ülkemize ait değildir, bunlar evrensel değerlerin bir yansımasıdır. Bu kök değerlerin tamamı, öğrencilerin kötü alışkanlıklar edinmelerini önlemeyi ve öğrencilere bağımlılıktan kurtulmaları doğrultusunda davranışlar kazandırmayı amaçlıyor. Sigara, tütün, alkol ve zararlı alışkanlıklardan korunma, uyuşturucu ve uyarıcı maddelerden uzak kalmanın önemi, teknoloji bağımlılığının zararları, Kızılay ve Yeşilay gibi kamu yararına çalışan kurumların önemi gibi konulara da öğretim programlarında yer veriyoruz."

Madde bağımlılığı sorununun başta gençler olmak üzere toplumun tüm ferdleri arasında gizlice yayıldığını, sorun ortaya çıktığında da geç kalınmış olabildiğini anlatan Yılmaz, madde bağımlılığının hiçkimsenin kendisine ve çocuğuna yakıştıramadığı bir sorun olduğunu söyledi. Yılmaz, bütün zararlı alışkanlıklara başlamanın ilk aşamasının sigara olduğunu düşündüklerini ifade ederek, "Bizim gözlemlediğimiz, eğer çocuklarımız sigaradan uzak kalıyorsa, diğerlerine de hiç yanaşmıyor. Sigara adeta bir kapının, pencerenin açılması gibi, yani matruşkanın en dışındaki halkası gibi. Onu geçtikten sonra diğerlerine adım adım ilerlemektedirler." dedi. İçişleri Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında okullarda güvenli ortamın sağlanmasına yönelik koruyucu ve önleyici tedbirler alınmasına ilişkin protokol imzalandığını hatırlatan Yılmaz, okullarda rehberlik hizmetleriyle kişisel, sosyal, eğitsel ve meslek hizmet alanında çalışmalar yürütüldüğünü, koruyucu ve önleyici çalışmalarla birçok sorunun yaşanmasının önüne geçildiğini kaydetti.

Milli Eğitim Bakanı Yılmaz, şunları söyledi: "Çocuk ve gençlerin bağımlılık yapıcı maddeler risklerinden korunması amacıyla rehberlik hizmetlerinde önleyici ve koruyucu yaklaşım esastır. Bağımlılıkla mücadele kapsamında Yeşilay ile işbirliği içerisinde Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Eğitim Programı hazırlandı. Sigara, alkol, uyuşturucu madde, teknoloji bağımlılığı ve sağlıklı yaşam alanlarında öğrencileri ve öğretmen ve aileleri bilgilendiriyoruz. Her yıl yaklaşık 10 milyona yakın öğrencimizi, 2 milyona yakın velimizi ve 500 binden fazla öğretmenimizi bilgilendiriyoruz, farkındalıklarını artırmaya çalışıyoruz. Program kapsamında ihtiyaca göre eğitici ve uygulayıcı eğitimler devam ettiriliyor. Bugüne kadar 712 öğretmen eğitici olarak yetiştirildi. Eğiticiler aracılığıyla 32 bin rehberlik öğretmenine uygulayıcı eğitim verildi." Bakan Yılmaz konuşmasının ardından ilkokul görsel kategori birincisi Aysima Ceylin Aksan'ın ödülünü verdi. Yeşilay Genel Başkanı Mücahit Öztürk de Bakan Yılmaz'a, Aysima Ceylin Aksan'ın eserinin tablosunu hediye etti.