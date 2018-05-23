İZMİR (AA) - Sağlık Bakanlığının katkısıyla gençlerin sağlıklı yaşama teşvik edilmesinin amaçlandığı "Sağlıklı Tayfa, Rafadan Tayfa" müzikali, İzmir'de sahnelendi.

Çocukların sosyalleşmesi için eski mahalle oyunlarını, sporu, paylaşımı ve takım ruhunu anlatan çizgi karakter projesi "Rafadan Tayfa", Bornova ilçesinde bir alışveriş merkezinin bahçesinde minik seyircileriyle buluştu.

Toplumda sağlıklı yaşam bilincinin oluşturulması ve çocukları sağlıklı yaşama özendirme temalı etkinlikte 7 maskot karakter çocuklara keyifli anlar yaşattı.

Okul öncesi ve ilkokul öğrencilerine yönelik hazırlanan iki seanslık oyunlara çocukların yanı sıra aileleri de ilgi gösterdi.

Etkinlikte çocuklara diş macunu, diş fırçası ve şapka dağıtıldı.

"Sağlıklı Tayfa Rafadan Tayfa" müzikali, 23 Mayıs saat 21.00'de Özdilek AVM, 24 Mayıs saat 21.00'de ise Ödemiş Belediyesi Yeni Salı Pazarı'nda sahnelenecek.

