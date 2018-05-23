İZMİR (AA) - Sağlık Bakanlığının katkısıyla gençlerin sağlıklı yaşama teşvik edilmesinin amaçlandığı "Sağlıklı Tayfa, Rafadan Tayfa" müzikali, İzmir'de sahnelendi.
Çocukların sosyalleşmesi için eski mahalle oyunlarını, sporu, paylaşımı ve takım ruhunu anlatan çizgi karakter projesi "Rafadan Tayfa", Bornova ilçesinde bir alışveriş merkezinin bahçesinde minik seyircileriyle buluştu.
Toplumda sağlıklı yaşam bilincinin oluşturulması ve çocukları sağlıklı yaşama özendirme temalı etkinlikte 7 maskot karakter çocuklara keyifli anlar yaşattı.
Okul öncesi ve ilkokul öğrencilerine yönelik hazırlanan iki seanslık oyunlara çocukların yanı sıra aileleri de ilgi gösterdi.
Etkinlikte çocuklara diş macunu, diş fırçası ve şapka dağıtıldı.
"Sağlıklı Tayfa Rafadan Tayfa" müzikali, 23 Mayıs saat 21.00'de Özdilek AVM, 24 Mayıs saat 21.00'de ise Ödemiş Belediyesi Yeni Salı Pazarı'nda sahnelenecek.
Son dakika! İstanbul Ümraniye'de genç kadını araçtan atan taksici yakalandı
Fatih Portakal'dan Bakan Ahmet Eşref Fakıbaba'ya çok sert eleştiri
Melih Gökçek Twitter'dan paylaştı: 24 Haziran'dan sonra piyasaya 30 milyar dolar pompalayınca görün gümbürtüyü
'Kalıbının adamı değilsin' sözü başını fena yaktı!
Berat Albayrak: Cumhurbaşkanımıza zarar gelirse olağan şüpheli bunlardır
ABD Başkanı Donald Trump: Kuzey Kore zirvesi ertelenebilir
Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiren haber! LGS giriş belgeleri açıklandı!
Suudi Arabistan'da darbe çağrısı: Selman'ı devirin
Bilim insanları bu kareyi açıklayamıyor! Mars'ta başka canlılar mı yaşıyor?
WhatsApp kullanıcılarına güzel haber! Video konferans özelliği test ediliyor
15 yıldır su içemiyordu! Sırrı nihayet çözüldü!
Erdoğan: Prensiplerimize dikkat etmeyenleri listeye almadık
Okuyucu Yorumları 0 yorum