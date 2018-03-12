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Sağlıklı yaşam aracı Domaniç’e geldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.03.2018 16:00 | Son Güncelleme

Kütahya İl Sağlık Müdürlüğü ve Domaniç İlçe Hastanesi tarafından organize edilen ’Sağlıklı Yaşam Aracı’ Hisar ve Karaköy okullarında öğrencileri bilgilendirdi.Sağlıklı Yaşam Aracı’nın, çeşitli hastalıklar konusunda halkı bilinçlendirmek, sağlıklı yaşam ile ilgili tanıtım ve eğitim yapmak amacıyla Domaniç’e geldi.

Sağlıklı yaşam aracı Domaniç’e geldi

Kütahya İl Sağlık Müdürlüğü ve Domaniç İlçe Hastanesi tarafından organize edilen ’Sağlıklı Yaşam Aracı’ Hisar ve Karaköy okullarında öğrencileri bilgilendirdi.
Sağlıklı Yaşam Aracı’nın, çeşitli hastalıklar konusunda halkı bilinçlendirmek, sağlıklı yaşam ile ilgili tanıtım ve eğitim yapmak amacıyla Domaniç’e geldi. İlçe merkezindeki okulları, köyleri ve vatandaşların yoğun olduğu bölgeleri gezen araç içerisinde 3 sağlık personeli görev yapıyor.
Sağlık Bakanlığı tarafından hayata geçirilen ”Sağlıklı Yaşam Aracı” projesi halk sağlığının korunması ve geliştirilmesinin sağlanması, hastalık risklerinin azaltılması ve önlenmesi, bireylerin daha fazla bilgi edinmesi amacıyla il genelinde yapılan çalışmalar ile yürütülüyor.
Toplumun ve bireyin sağlığı ile ilgili bilgi, farkındalık ve kontrol yeteneklerini artırmak, sağlığı doğrudan ve dolaylı olarak etkileyen faktörlerin iyileştirilmesine yönelik davranış değişikliği oluşturmak, halk sağlığının korunması ve geliştirilmesini sağlamak, hastalık risklerinin azaltılması ve önlenmesini sağlamak, halka sağlık okur-yazarlığı kazandırmak ve Sağlık Bakanlığının çalışma ve kampanyalarından, toplumun ve bireyin daha çok bilgi edinmelerini sağlamak, Teknoloji bağımlılığı, davranışsal bozukluklar, beslenme, hijyen konularında eğitim veriliyor. Ayrıca vatandaşların yoğun olduğu İlçe pazarında, ücretsiz tansiyon ölçümü, kan şekeri ölçümü, 50-70 yaş arası kalın bağırsak kanser taraması kronik hastalıklarla ilgili bilgilendirmeler yapılarak broşürler dağıtılıyor. Okullarda yapılan eğitimlerde öğrencilere, Teknoloji bağımlılığı ile ilgili slayt gösterisi sunulurken bir yandan da sıvı sabun hediye edildi.
Eğitimler, sağlık personelleri Server Arabul, Tuğba Yıldız Tuluk ve Güllü Çelik tarafından verildi.(TY-EFE)

Sağlıklı yaşam aracı Domaniç’e geldi

Sağlıklı yaşam aracı Domaniç’e geldi

Sağlıklı yaşam aracı Domaniç’e geldi

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