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Sağlıklı yaşam için pedal çevirdiler

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.04.2018 12:40 | Son Güncelleme

Yeşilay tarafından sağlıklı yaşama dikkati çekmek amacıyla bu yıl sekizincisi düzenlenen bisiklet turuna çok sayıda kişi katıldı

İSTANBUL (AA) - Sağlıklı yaşama dikkati çekmek amacıyla Yeşilay tarafından bu yıl sekizincisi düzenlenen bisiklet turu, çok sayıda kişinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Etkinliğe katılmak için sabah saatlerinde Yeşilay'ın Sepetçiler Kasrı'ndaki bahçesinde, bazıları çocuklarıyla toplanan bisikletliler, birlikte kahvaltı yaptı.

Burada konuşan Yeşilay Genel Başkanı Prof. Dr. Mücahit Öztürk, bisikletin sağlıklı yaşamın en önemli araçlarından biri olduğunu vurguladı.

Öztürk, 35 ilde aynı anda yapılan bisiklet turuna yurt dışından da katılım olduğunu söyledi.

Konuşmaların ardından bisiklet turu, Sepetçiler Kasrı'ndan start aldı.

İstanbul ile birlikte 35 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen etkinliğin İstanbul ayağı, Tarihi Yarımada'da gerçekleşti.

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Anahtar Kelimeler:
Bisiklet turu Yeşilay

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