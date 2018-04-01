Sağlıklı yaşam için pedal çevirdiler

İSTANBUL (AA) - Sağlıklı yaşama dikkati çekmek amacıyla Yeşilay tarafından bu yıl sekizincisi düzenlenen bisiklet turu, çok sayıda kişinin katılımıyla gerçekleştirildi.
Etkinliğe katılmak için sabah saatlerinde Yeşilay'ın Sepetçiler Kasrı'ndaki bahçesinde, bazıları çocuklarıyla toplanan bisikletliler, birlikte kahvaltı yaptı.
Burada konuşan Yeşilay Genel Başkanı Prof. Dr. Mücahit Öztürk, bisikletin sağlıklı yaşamın en önemli araçlarından biri olduğunu vurguladı.
Öztürk, 35 ilde aynı anda yapılan bisiklet turuna yurt dışından da katılım olduğunu söyledi.
Konuşmaların ardından bisiklet turu, Sepetçiler Kasrı'ndan start aldı.
İstanbul ile birlikte 35 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen etkinliğin İstanbul ayağı, Tarihi Yarımada'da gerçekleşti.
Bakanlık isimlerini açıklamıştı... Hileli ürün satan mekanlar tıklım tıklım!
TEM'de feci kaza: Yaralı polisler var!
Süleyman Soylu: Türkiye'de 'OHAL kalksın' diyenleri anlamıyorum
İstanbul'da yürüyen merdivene düşmüştü! 'Parçalara ayrılacağım diye düşündüm'
Dünyayı sarsan olayda yeni gelişme! Terk ettiler
Suudi Prens Selman'dan ABD'ye Suriye çağrısı
BBP Genel Başkanı Destici’den ittifak açıklaması
MEB özür diledi: Sınavlar tekrarlanacak
Erdoğan'dan FETÖ elebaşı Gülen mesajı: Telaşta...
Ruhları şeytan tarafından ele geçirilmiş insanlar
Görüntüleri ortaya çıktı! 41 yaşındaki kadın öğretmen, 18 yaşındaki kız öğrencisiyle...
Dikkat dikkat: iPhone’larda şoke eden bir açık bulundu!
Okuyucu Yorumları 0 yorum