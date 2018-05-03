Sağlıklı yaşam için yürüdüler

Seyfi GÜL FOÇA (İzmir),(DHA)İzmir'in Foça ilçesinde, obeziteye dikkat çekmek için 'Sağlıklı Yaşam İçin Hareket Yürüyüşü' düzenlendi. Toplumda obezitenin önlenmesi için fiziksel aktivitenin gerekliliği konusunda farkındalık yaratmak amacıyla, Foça Kaymakamlığı, Foça Toplum Sağlığı Merkezi koordinasyonunda ve Foça Belediyesi işbirliğinde Foça'da düzenlenen 'Sağlıklı Yaşam İçin Hareket Yürüyüşü' renkli görüntülere sahne oldu. Katılımcılar, Foça Demokrasi Meydanı'nda başlayan yürüyüşe dans ederek hazırlandı. Aşıklar Caddesi ve Büyük Deniz Sahil Caddesi güzergahındaki 2 kilometrelik yürüyüş, Foça Belediyesi Karakum Plajı Tesisleri'ndeki dans etkinliğiyle sona erdi. Sağlıklı Yaşam İçin Hareket Yürüyüşü'ne, Foça Kaymakamı Ali Çetin, CHP'li Foça Belediye Başkanı Gökhan Demirağ, Foça İlçe Sağlık Müdürü İlhan Gürbüz, kamu çalışanları, vatandaşlar, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. 'Sağlıklı Yaşam İçin Hareket Yürüyüşü' hakkında; Aşırı kilolu olmanın ve hareketsiz kalmanın Kronik hastalıklara davetiye çıkardığını belirten Foça Belediye Başkanı Gökhan Demirağ, 'Mutlaka yürüyüş yapmalı ve sporu asla ihmal etmemeliyiz. Çünkü spor, tüm bireyler için sağlıklı yaşamın kapısını açan çok önemli bir araçtır dedi.
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