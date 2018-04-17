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Sağlıklı yaşamı seçtiler, bisiklet sürdüler

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.04.2018 09:06 | Son Güncelleme

Keçiören Belediyesinin ödüllü projesi Gümüşdere Ihlamur Vadisi’nde gerçekleştirdiği "Bisiklet Bizden, Gezmesi Sizden" etkinliği havaların ısınmasıyla birlikte yine yoğun ilgi görmeye başladı.Bisiklet sürerek sağlıklı yaşamı seçenler ve obeziteye karşı harekete geçenler Gümüşdere’ye akın ederek, nüfus cüzdanı karşılığında bisiklet sürebiliyorlar.

Keçiören Belediyesinin ödüllü projesi Gümüşdere Ihlamur Vadisi’nde gerçekleştirdiği "Bisiklet Bizden, Gezmesi Sizden" etkinliği havaların ısınmasıyla birlikte yine yoğun ilgi görmeye başladı.
Bisiklet sürerek sağlıklı yaşamı seçenler ve obeziteye karşı harekete geçenler Gümüşdere’ye akın ederek, nüfus cüzdanı karşılığında bisiklet sürebiliyorlar. Gümüşdere Ihlamur Vadisi içerisinde 3 bin 200 metrelik bisiklet yolunda pedal çevirerek hem temiz havanın tadını çıkaran hem de spor yapanlar uygulamadan oldukça memnun olduklarını söyledi.
Geçtiğimiz sonbaharda başlayan ve 7’den 77’ye her kesimden insanı doğaya davet eden etkinlikle ilgili Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, "Keçiören; spor, hareket ve toplum sağlığını gözeten ve teşvik eden bir belediye. Elbette sadece çevreyi koruyan, spora teşvik eden bir araç olmasının yanında bisiklet; obeziteyle mücadelede de fiziksel aktivite alışkanlığı kazandırıyor. Havaların ısınmasının ardından yine herkesi bisiklet yollarımıza davet ediyoruz" diye konuştu.
Çevreci bir belediye olduklarının da altını çizen Başkan Ak, temiz bir çevre için bisikletin ulaşım alanında da kullanılması gerektiğinin altını da çizdi.

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