SağlıkSen Genel Başkanı Memiş:

Son Güncelleme 30 dakika önce GÜNCEL HABERLERİ | 13.01.2018 15:33 |30 dakika önce

- "Biz üç kıtada hüküm sürmüş, gittiği her yere nizami alem davasını götürmüş bir ecdadın torunlarıyız" - "Bugün ülke yeniden uyanıyor ve Türkiye, artık kenarda satranç izleyen değil, satrancı en iyi oynayan ülkedir. Bugün Türkiye, oyunları bozan, oyunları kuran bir ülkedir"

GAZİANTEP (AA) - Sağlık-Sen Genel Başkanı Metin Memiş, "Biz üç kıtada hüküm sürmüş, gittiği her yere nizami alem davasını götürmüş bir ecdadın torunlarıyız. Bugün ülke yeniden uyanıyor ve Türkiye, artık kenarda satranç izleyen değil, satrancı en iyi oynayan ülkedir. Bugün Türkiye, oyunları bozan, oyunları kuran bir ülkedir." dedi. Memiş, sendikanın Gaziantep Şubesince kentteki otelde düzenlenen "Dünden Bugüne Türkiye" konulu toplantıda yaptığı konuşmada, çalışmalarında önceliği millete vermiş olmanın gururunu yaşadıklarını söyledi. Türkiye üzerinde oyunlar oynandığına dikkati çeken Memiş, "Bu oyunlar bitmeyecek çünkü bölgesinde tek kalan ülke Türkiye. Artık Irak diye bir ülkeden neredeyse bahsedemiyoruz, Lübnan'dan bahsedemiyoruz, Suriye'de kan akışını görüyoruz, İran üzerinde oynanan oyunları görüyoruz. Coğrafyamızdaki ülkelerin tamamında oynanan oyunları görüyoruz. O zaman kendi ülkemize sahip çıkmak zorundayız." diye konuştu. Memiş, Kazakistan gezisinde Kazak uyruklu kişinin 15 Temmuz günü sabahlara kadar ağlayarak Türkiye'nin düşmemesi için dua ettiklerini söylediğini aktardı.

"Sadece Kazakistan mı, Arakan, Myammar, Filistin, dünyadaki bütün mazlumların umudu Türkiye'dir." diyen Memiş, sözlerini şöyle sürdürdü: "Türkiye üzerinde oynanan oyunları da hep beraber görüyoruz. Özellikle yanı başımızda Suriye'yle alakalı yaşanan savaşta, Türkiye'nin burada rol almasını hazmedemeyen içimizde maalesef siyasetçiler var ve bunu iç siyaset malzemesi yapıyorlar. Kazakistanlı amcanın düşüncelerini paylaşamayan, vicdan sahibi olmayan siyasetçiler var. 911 kilometre sınırımız olan Suriye üzerinde on binlerce kilometre öteden gelip orada pay almak için mücadele eden devletler var. Eskiden kenardan bakıyordunuz, satranç oynamayı bilmiyordunuz. Yine 'Kenardan bakalım.' denecek. Kusura bakmayın, Türkiye artık eski Türkiye değil. Biz üç kıtada hüküm sürmüş, gittiği her yere nizami alem davasını götürmüş bir ecdadın torunlarıyız. Bugün ülke yeniden uyanıyor ve Türkiye, artık kenarda satranç izleyen değil, satrancı en iyi oynayan ülkedir. Bugün Türkiye, oyunları bozan, oyunları kuran bir ülkedir."