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Sağlıksız koşullardaki çikolata imalathanesine baskın

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.06.2018 16:16 | Son Güncelleme

BAHÇELİEVLER'de sağlıksız koşullarda çikolata imalatı yapan bir iş yerine baskın düzenlendi.

Sağlıksız koşullardaki çikolata imalathanesine baskın

Ersan SAN/İSTANBUL, (DHA) BAHÇELİEVLER'de sağlıksız koşullarda çikolata imalatı yapan bir iş yerine baskın düzenlendi. 21 bin adet paketlenmiş çikolatanın ele geçirildiği operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri Hürriyet Mahallesi Altın Sokak üzerindeki bir iş yerinde sağlıksız koşullarda çikolata imalatı yapıldığı ihbarı üzerine baskın yaptı. Baskında satışa hazir 21 bin paket çikolata, 5 kilogram afrodizyak hammaddesi ele geçirildi. Ele geçirilen maddelerin piyasa fiyatının 1 milyon lirayı bulduğu belirtildi. Afrodizyak hammadesinin üretilen çikolatalara eklenerek cinsel gücü arttırıcı olarak satıldığı ifade edildi. Sağlık, tarım ve zabıta ekipleri incelemeleri devam ederken gözaltına alınan 3 kişi sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

(FOTOĞRAF)

Sağlıksız koşullardaki çikolata imalathanesine baskınSağlıksız koşullardaki çikolata imalathanesine baskınSağlıksız koşullardaki çikolata imalathanesine baskınSağlıksız koşullardaki çikolata imalathanesine baskın

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