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Sağlıksız kurbanlıklara geçit yok

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.08.2018 11:37 | Son Güncelleme

Türkiye'nin önemli hayvancılık merkezlerinden Erzurum, Kars, Ağrı ve Ardahan'da sağlık kontrolünden geçirilen kurbanlıklar batı illerine sevk ediliyor - Kars Tarım ve Orman Müdürü Dr. Hüseyin Düzgün: - "Kesinlikle hayvanları kontrol etmeden, küpe, sağlık kontrolü yapmadan, sistem üzerinden hayvanların aşılandığını görmeden sevkine izin vermeyeceğiz" - Ağrı Tarım ve Orman Müdürü Kenan Engin: - "Geçen yıl kurban döneminde 25 bin büyükbaş sevk ettik, bu yıl da şu an itibariyle 18 bini bulduk. Kurban için geçen yılın rakamlarını geçeceğimizi, 25 binin üzerinde büyükbaş hayvan sevkiyatı yapılacağını düşünüyoruz"

KARS/AĞRI (AA) - CÜNEYT ÇELİK/SITKI YILDIZ - Türkiye'nin hayvancılıkta önde gelen merkezlerinden Doğu Anadolu Bölgesi'nde Kurban Bayramı öncesinde ülkenin dört bir köşesine gönderilen kurbanlıkların sevkine, hayvanlar büyük bir titizlikle sağlık kontrolünden geçirildikten sonra izin veriliyor.

Bölgenin hayvancılıkta önemli illeri arasında bulunan Erzurum, Kars, Ağrı ve Ardahan'daki üreticiler, besledikleri kurbanlıkları bir taraftan bulundukları illerdeki hayvan borsalarında satıyor, diğer yandan da batıdaki illerin kurbanlık ihtiyacını karşılamak üzere buralara gönderiyor.

Kurbanlık sevkiyatlarının yoğun yaşandığı illerden biri olan Kars'ta da diğer illerdeki gibi batıya sağlıklı kurbanlık gönderimi için çalışmalar titizlikle yürütülüyor.

Kars Tarım ve Orman Müdürlüğü önünde kurulan kontrol merkezinde, besi çiftlikleri, köy ve ilçelerden getirilen kurbanlıklar, veteriner hekimler tarafından teker teker incelenerek uygun görülenlere sevk izni veriliyor.

- Pasaportu olmayana geçiş izni yok

Kamyon ve tırlarla getirilen canlı hayvanlardan, aşısı eksik olan, küpeleri veya pasaportu bulunmayanlar için geçiş izni verilmiyor.

Kars Tarım ve Orman Müdürü Hüseyin Düzgün, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kars'ın 80 şehre kurbanlık ve besilik dana sağlayan, büyük ve küçükbaş hayvan satan bir il olduğunu söyledi.

Bayram öncesinde kent genelinde önemli miktarda hayvan satışı yapıldığını ifade eden Düzgün, "Yılın başından bu zamana kadar yaklaşık 70 bin civarında büyükbaş, 30 bin civarında da küçükbaş hayvan satışı yaptık. Bu kurban döneminde de 20-25 bin büyükbaş 10-15 bin de küçükbaş hayvan satışı yapacağımızı düşünüyoruz." dedi.

Düzgün, il dışındaki hayvan satış yerlerine ve hayvan pazarlarına kurbanlık gönderimi için 6 Ağustos'tan itibaren izin verileceğini belirterek, "6 Ağustos'tan itibaren Trakya bölgesi hariç tüm illerimize sevkiyatımız başlayacak." diye konuştu.

Yaklaşık 1 aydır yoğun şekilde çalıştıklarını anlatan Düzgün, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Son 3 haftada hafta sonları dahil olmak üzere mesai mefhumu gözetmeksizin personelimizi vardiyalı sistemle çalıştırdık. İlçe ve kent merkezinde vatandaşların mağdur olmaması için bir sistem kurduk. Bayram günleri dahil olmak üzere nöbetçi personelimiz bulunacak. Hayvan satışı, sevkiyatı yapan her vatandaşımızın şartlara uyduğu takdirde hayvan sevki yapmasına izin vereceğiz. Kesinlikle hayvanları kontrol etmeden, küpe, sağlık kontrolü yapmadan, sistem üzerinden hayvanların aşılandığını görmeden sevkine izin vermeyeceğiz."

Düzgün, yetiştiricilerin sıkıntı yaşamaması için son 4 ayda çok yoğun bir aşılama süreci geçirdiklerini, sevk için zorunlu olan şap ve çiçek aşılarını yaptıklarını söyledi. Düzgün, "Tabii hayvanının aşısını yaptırmayan vatandaşlarımız sıkıntı yaşayacak. Bu konuda yetiştiricilerimizden istirham ediyorum, talepkar olmasınlar çünkü aşılanmamış bir hayvan her an hastalık bulaştırmaya sebep bir bomba gibidir." diye konuştu.

- "Kars'ta Türkiye'ye örnek olacak sevk zincirimiz var"

Düzgün, "Allah'a şükür yaklaşık 1 yıldır ilimizde şap hastalığı görülmedi. Bunun en büyük nedeni bizim il ve ilçelerdeki sağlık personelimizin yoğun çalışması ve vatandaşlarımızın aşılamaya ilgi göstermesidir. Yoğun bir çalışma yaptık şimdi aşılanmamış birkaç hayvanı gönderip memleketimizin sıkıntı yaşamasına müsaade etmeyiz. Bu konuda mevzuat ve tavrımız nettir." ifadesini kullandı.

"Vatandaşlarımız muhakkak sevkten bir gün önce gelip pasaportlarını alsınlar." diyen Düzgün, şunları söyledi:

"Pasaportta aşı kontrollerini yapsınlar, hayvanların sevke uygun olup olmadığına baksınlar. Ertesi gün gelip çok rahat şekilde hayvanların sevkini yaparlar. Kars'ta Türkiye'ye örnek olacak sevk zincirimiz var. Bir günde 3 bin hayvanı sevk edebiliyoruz. Sevk, kontrol, nakil ve diğer birim olmak üzere 4 birim kurduk."

- "Kurban yoğunluğu başladı"

Ağrı'da da kurbanlıkların sevkine, İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce yapılan sağlık kontrolünün ardından izin veriliyor.

Ağrı Tarım ve Orman Müdürü Kenan Engin, Ağrı'nın bu yıl sevkiyatta geçen yılın rakamlarının üzerine çıkacağını belirterek, kurumlarına bağlı Hayvan Sağlık Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmalarını aralıksız sürdürdüğünü bildirdi.

"İlimiz hem bölgemiz hem ülkemiz açısından hayvan borsası diyebileceğimiz illerden biri." ifadesini kullanan Engin, şunları kaydetti:

"Kurban yoğunluğumuz başladı. 2017 yılının tamamında 100 bin büyük, 300 bin civarında da küçükbaş hayvan sevkimiz oldu, bunun kente girdisi 800 milyon lira olarak gerçekleşti. Bu yıl da yine aynı tempo ve yoğunlukla hayvan sevkiyatı devam ediyor. Geçen yıl kurban döneminde 25 bin büyükbaş sevk ettik, bu yıl da şu an itibariyle 18 bini bulduk. Kurban için geçen yılın rakamlarını geçeceğimizi, 25 binin üzerinde büyükbaş hayvan sevkiyatı yapılacağını düşünüyoruz. Geçen yıl yine bu dönemde 150 bin küçükbaş hayvan sevk ettik. Bu sene de bir o kadar hayvan sevk edeceğimizi düşünüyoruz. Şu ana kadar 120 bin küçükbaş hayvan sevkiyatı var."

Hayvancılığın kent için önemli bir geçim kaynağı olduğunu vurgulayan Engin, kurban satışı yapacak yetiştiricileri aşılar ve kayıtları zamanında yaptırmaları konusunda uyardı.

Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da dişi hayvanların kurban edilemeyeceğine, bu konuda Türkiye genelinde denetimlerin yapılacağına işaret eden Engin, gerek besiciler gerekse vatandaşların bu konuda da duyarlı olması gerektiğini söyledi.

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Anahtar Kelimeler:
Ağrı Kars kurban bayramı sevkiyat

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